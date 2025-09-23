Un dron ruso mata a un español que ayudaba al ejército de Ucrania salvando heridos en el frente

Juan Luis Amador Matías, un ciudadano español natural de Villapalacios (Albacete), perdió la vida el pasado sábado en un ataque con dron en Ucrania, según confirmó el ayuntamiento de la localidad a RTVE. El albaceteño se encontraba participando en labores de recuperación de heridos junto al Ejército ucraniano cuando se produjo el ataque.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios, Amador Matías murió tras ser alcanzado por disparos de un dron ruso. Había regresado al frente después de pasar unos días con su familia en Albacete y se encontraba realizando tareas humanitarias en la recogida y traslado de heridos en la zona de combate.

El alcalde de Villapalacios, José Ángel Rodríguez, relató en declaraciones a Radio Castilla-La Mancha que el fallecimiento se produjo en circunstancias especialmente trágicas. “Le llegó algún disparo y sus compañeros trataron de resguardarlo debajo de un árbol, pero un dron ruso terminó por acabar con la vida de Juan Luis”, explicó el regidor, visiblemente afectado. El alcalde de la localidad ha asegurado que nunca más

Villapalacios prepara estos días homenajes en memoria de su vecino, cuya labor solidaria y vocación de servicio han sido resaltadas por familiares, autoridades y representantes políticos de la región.

Los familiares y amigos de Amador Matías han recordado en el diario "El Digital de Albacete" a la víctima como un hombre comprometido y valiente. Su hermano, Miguel Ángel Amador, relató que Juan Luis viajó a Ucrania con la convicción de “defender a Europa” y que, tras regresar brevemente a Villapalacios para reencontrarse con los suyos, fue abatido “el primer día que volvió al frente” mientras rescataba heridos. Explicó además que la familia desconocía su marcha al conflicto y que solo supieron de ello cuando ya se encontraba en territorio ucraniano. Amigos cercanos, como Antonio Sánchez, lo definen como alguien con un fuerte sentido del deber, recordando que “siempre decía que retirarse era de cobardes y que no lo iba a hacer nunca”.