Un general polaco explica por qué Ucrania no podrá ganar la guerra sin los F-16 y otros aviones de cuarta generación

Ucrania está valorando el momento preciso y sus opciones de éxito para acometer una contraofensiva que expulse a las tropas rusas en el este del país. Las revelaciones del Pentágono señalan que carece de artillería suficiente para derrotar a las fuerzas del Kremlin. También le faltan aviones de combate modernos para asegurarse la superioridad aérea. Así lo pone de manifiesto el general polaco en la reserva Jan Rajchel, ex comandante de la Academia de la Fuerza Aérea Polaca en Dęblin, quien dijo en una entrevista con la emisora RMF 24 que "sin control aéreo no se puede realizar una contraofensiva efectiva".

Este experto de la fundación Stratpoints considera que solo aviones de cuarta generación serán capaces de dar un vuelco a la guerra aérea que se libra sobre el cielo de Ucrania. "Los aviones F-16, F-15 y F-18 deben aparecer si estamos pensando en acabar esta guerra con una victoria de Ucrania", dijo el general Rajchel. Sin estas aeronaves, añadió, la tan esperada contraofensiva de Ucrania "fracasa o sufrirá terribles pérdidas".

El alto mando militar fue más allá cuando fue preguntado por el número de cazas occidentales que Kyiv necesita para dominar el espacio aéreo de todo el territorio ucraniano. En su opinión, las tropas del régimen de Volodimir Zelenski necesitarán "tres escuadrones de aviones modernos, es decir alrededor de 50 aviones, sumando, por supuesto, los equipos que ya tienen", dijo en referencia a la flota de cazas rusos MiG-29 heredados de la época soviética y los que han enviado algunos países en apoyo a Ucrania, como al propia Polonia y Eslovaquia.

En su intervención, Rajchel exhortó a los países aliados a enviar cuanto antes los citados aviones de cuarta generación y a seguir entrenando a pilotos locales en la gestión de estos aparatos, como se está haciendo en Reino Unido y Estados Unidos. A su juicio, un piloto experimentado necesita un año al menos para aprender a volar una máquina nueva. "Y en el caso de pilotos sin experiencia, incluso cuatro años", matizó.

En la entrevista, el general insinúa que la decisión de enviar aviones polivalentes ya ha sido tomada en los cuarteles generales de las potencias occidentales, pero cree que el anuncio se realizará "en el último minutos". Para sostener esta afirmación se base en las informaciones que aseguran que pilotos ucranianos ya está siendo formados en Reino Unido y Estados Unidos. "El programa siempre se lleva a cabo cuando comienza el entrenamiento de un nuevo país nueva. Tienes que evaluar sus habilidades y su capacidad para asimilar nuevos equipos. Y en base a la experiencia, con uno o dos pilotos se establece el programa de entrenamiento para todo el grupo. Así que me parece que la decisión ya está tomada".

Si la decisión no ha trascendido es por "razones de seguridad" y porque se trata de "una empresa enorme" que requiere "preparar una serie de elementos de infraestructura terrestre". Añadió que hay que construir un nuevo aeropuerto porque los aeródromos actuales son bien conocidos por el Ejército ruso. "Si anunciamos ahora que nos estamos preparando para entregar los aviones, sería sencillo para los rusos concentrar sus esfuerzos en estos aeródromos y destruirlos. Así que aunque tengamos el personal entrenado y los aviones, en un escenario así no habría pistas para aterrizar".

Rajchel conminó a las autoridades de su país a transferir a Ucrania todos los cazas rusos MiG-29 que posee Varsovia. El general en la reserva reveló que Polonia cuenta actualmente con dos escuadrones de este tipo de aviones de combate, un total de 32, si bien matizó que solo están en servicio 28 ya que los otros cuatro han sufrido fallos. "Creo que en el primer tramo podemos transferir hasta 14 aviones de los recursos de la antigua RDA. Estos aviones no se han actualizado completamente a los estándares de la OTAN y su entrega no requiere procedimientos importantes". El ex piloto de la Fuerza Aérea polaca especificó que la entrega de todos los cazas MiG-29 solo se debería realizar "cuando podamos reemplazar los MiG con otros aviones, dijo en referencia a los cazas de quinta generación F-35 que el gobierno polaco ha adquirido a la empresa estadounidense Lockheed Martin.

Consultado por la propuesta lanzada por el ministro de Defensa de Ucrania invitando a pilotos extranjeros de F-16 a sumarse a la fuerza aérea ucraniana, Rajchel recordó que es algo habitual que en las guerras del pasado. Cito a los voluntarios estadounidenses "que lucharon del lado polaco n la guerra polaco-rusa en 1921" y a otros pilotos extranjeros que se involucraron en la Fuerza Aérea de Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. "La vida profesional de un piloto es relativamente corta. Muy a menudo, después de alcanzar una antigüedad mínima, exigida por la normativa pertinente, se van. Vuelan en aerolíneas o hacen cosas completamente diferentes", agregó el general.