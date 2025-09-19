El helicóptero que transportaba a Donald Trump al Air Force One hace un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto británico

El helicóptero presidencial Marine One realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Luton mientras transportaba al presidente estadounidense Donald Trump y a la primera dama Melania Trump. El aparato experimentó lo que la Casa Blanca denominó «un problema hidráulico menor». Por precaución, los pilotos descendieron en Luton, y la pareja presidencial posteriormente abordó un helicóptero de apoyo para continuar su viaje sin contratiempos significativos.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt confirmó el incidente, explicando que el aterrizaje se produjo por «abundancia de precaución» debido a un problema técnico menor. Las imágenes revelaron la presencia de vehículos de emergencia y personal de seguridad en la plataforma. El matrimonio Trump se encuentra en perfecto estado y ya a bordo del Air Force One: tan solo llegaron al aeropuerto con 20 minutos de retraso.

El incidente ocurrió al final de la visita de Estado de dos días de Trump y su esposa Melania al Reino Unido, que incluyó una reunión en Chequers, la residencia de campo oficial del primer ministro británico situada en Buckinghamshire, a las afueras de Londres. El helicóptero tuvo problemas cuando transportaba al presidente de EE UU al aeropuerto donde le esperaba su jet, el Air Force One.

Pese al contratiempo aéreo, la agenda diplomática continuó sin cambios: hubo una cena de gala en Windsor y varios actos protocolares, antes de que Trump y Melania regresaran a Estados Unidos a bordo del avión presidencial.