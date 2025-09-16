Miles de personas se quedan sin internet por una caída de Starlink, la conexión por satélite de Elon Musk

Nunca es un buen momento para que un servicio que da soporte a cientos de miles de clientes en todo el mundo sufra una interrupción en su funcionamiento, pero es peor si cabe cuando su dueño está a punto de perder su trono como hombre más rico del mundo y necesita que sus proyectos demuestren estabilidad y tirón.

Desgraciadamente para Elon Musk, dueño de Tesla, xAI y SpaceX, no le está acompañando la suerte en los últimos tiempos. Su posición de máximo exponente de millonarios está a punto de sufrir un ‘sorpasso’ a manos y bolsillos de Larry Ellison, CEO de Oracle y, por si eso fuera poco, Starlink, su servicio de internet satelital, ha sufrido una nueva caída en las últimas horas, dejando si servicio a decenas de miles de usuarios.

Interrupción del internet satelital de Musk

Gráfica de las incidencias reportadas en el servicio Starlink DownDetector

No han transcurrido ni dos meses desde la anterior incidencia de servicio por parte de Starlink y en las últimas horas de nuevo sus usuarios se han visto obligados a exponer fallos en el funcionamiento de la conexión a internet por parte de la compañía que lidera Elon Musk.

Así lo ha recogido el medio The Register, quien se hace eco de la incidencia gracias a los reportes que los usuarios, cerca de 40.000 según se apunta en la publicación, han hecho de la misma a través de la plataforma DownDetector. En ella, podemos observar comentarios de diferentes usuarios que señalan que el servicio de internet satelital estuvo fuera de combate por espacios que oscilan entre los 30 minutos y las dos horas, dependiendo de la zona.

Cabe recordar que el fuerte de Starlink consiste en ofrecer servicio de conexión a Internet en zonas de difícil acceso para las instalaciones convencionales y en las que el servicio opera gracias a la red de satélites desplegada en órbita terrestre baja por la compañía aeroespacial que encabeza Elon Musk.

Si nos fijamos en la gráfica de incidencias reportadas en el sitio especializado DownDetector, los datos apuntan a una subsanación del problema por parte de Starlink, si bien no existe información al respecto por parte de la compañía ni en su perfil oficial de ‘X’ ni en su sitio web. El hecho de haber logrado restablecer el servicio en un breve espacio de tiempo parece suficiente para Starlink como para no asumir la caída de servicio que ha tenido a miles de usuarios sin Internet durante ese lapso de tiempo.

Dentro de las consecuencias que puede haber generado esa desconexión por parte de Starlink se apunta a problemas en el frente en el conflicto entre Rusia y Ucrania para el ejército ucraniano, quien se vale de la tecnología de Starlink para parte de sus conexiones y sistemas de defensa.

Se trata de una nueva caída en el servicio de Internet ofrecido por parte de Starlink, la división de internet satelital de SpaceX, que ha llevado a los usuarios a mostrar de forma pública su descontento por ella mientras tenían que ver cómo la compañía que preside Elon Musk prefería pasar de puntillas sobre el tema.