"La imagen de Macron queda muy deteriorada"

¿Quedará Macron desacreditado y atado de manos para lo que queda de mandato tras el aval parcial del Consejo Constitucional?

La reforma, la imagen de Macron está muy deteriorada. Y de hecho el gobierno ya está tratando de hablar de futuras leyes y de nuevos temas para canalizar la atención pública para otro lado. Macron ya no había terminado demasiado bien su primer mandato. El tema es que ya sus repetidos "mea culpa" son objetos de chistes y de memes en Internet. Llamar a nuevas elecciones no es una opción. Lo que le queda por hacer es tratar de reconstruir poco a poco un lazo de confianza con al menos una parte del electorado y de los partidos parlamentarios. No estoy convencido que sea esa la dirección elegida.

¿Qué tipo de reforma estarían dispuestos a aceptar los sindicatos?

Ahora es difícil imaginar una alternativa, pero pienso que al menos ciertos sindicatos, como la CFDT (el 2ndo a nivel nacional), habrían estado dispuestos a discutir una reforma que tenga más en cuenta la penibilidad del empleo, un mejor apoyo al empleo de los más de 50 etc. con el tiempo el debate se focalizó exclusivamente en la edad mínima de jubilación: 62 o 64. muchos además planteaban la mera necesidad de una reforma, sobre todo en un contexto de bajas de impuestos que le benefician esencialmente a los más ricos.

¿Es Le Pen la líder política que más beneficiada saldrá de esta crisis?

Claramente. Pero en el contexto de un sistema electoral mayoritario, con unas elecciones presidenciales dentro de cuatro años, es prácticamente sin interés. Los Le Pen (padre y hija) hace décadas que le sacan provecho a las crisis políticas. El tema es que en la campaña electoral no son muy buenos. Hoy en día nadie sabe quién se va a enfrentar a Le Pen en el 2027, pero nadie puede decir con seguridad que Le Pen ganaría.