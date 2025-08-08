Un incendio descontrolado arrasa Atenas: un muerto, decenas de casas calcinadas y evacuaciones masivas

El fuego implacable ha cobrado su primera víctima en el sureste de Atenas, marcando un punto crítico en la actual crisis forestal de Grecia. Un hombre mayor ha perdido la vida en la localidad de Togani, cerca de Keratea, dejando tras de sí un panorama de destrucción que refleja la magnitud del desastre. Las autoridades han confirmado que las llamas consumieron completamente su vivienda.

La respuesta ha sido inmediata y multifacética. Más de 190 bomberos, respaldados por un impresionante despliegue de 44 camiones, siete helicópteros y 11 aviones cisterna, luchan denodadamente por contener un frente de fuego que se extiende por siete kilómetros. Las evacuaciones se suceden como medida preventiva, con autoridades enviando alertas urgentes a las poblaciones en riesgo.

Una catástrofe anunciada

La situación actual no es un evento aislado, sino el resultado de una confluencia de factores climáticos extremos. Desde julio, Grecia experimenta una ola de calor sin precedentes, con temperaturas que han alcanzado los 49 °C en algunas zonas. Esta condición ha creado un escenario perfecto para la propagación de incendios forestales, convirtiendo el paisaje en un polvorín ecológico.

La unidad de gestión de crisis mantiene el nivel de alerta máxima en gran parte del mar Egeo, donde vientos huracanados de hasta 80 kilómetros por hora alimentan la propagación de las llamas. La persistente sequía y las condiciones meteorológicas adversas han transformado el territorio griego en un escenario de riesgo constante, amenazando tanto la vida de los residentes como el patrimonio natural del país.

La tragedia se extiende más allá de los incendios. Un matrimonio de turistas vietnamitas ha perdido la vida en circunstancias igualmente dramáticas, ahogándose mientras intentaban capturar la belleza de la costa griega. Asimismo, miles de personas han quedado varadas en el puerto de El Pireo, bloqueadas por una prohibición de navegación debido a las condiciones meteorológicas extremas.