La Generalitat cogerá de Avamet datos meteorológicos en tiempo real ante futuras danas

La Conselleria de Emergencias e Interior recibirá datos en tiempo real procedentes de la red de estaciones de medición de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), para desarrollar modelos predictivos de fenómenos meteorológicos adversos e incendios forestales, y realizar un seguimiento sobre el impacto de la meteorología en cualquier tipo de emergencia.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha avanzado esta colaboración con Avamet durante su visita este viernes a la estación La Travessa de Gavarda, asociada a la red de puntos de medición meteorológica gestionados por la asociación, según informa la Generalitat.

Avamet suministrará a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) datos meteorológicos en tiempo real y franjas de cinco minutos que aportarán "información valiosa" y servirá para perfeccionar modelos predictivos sobre fenómenos adversos e incendios forestales y para efectuar el seguimiento de episodios de riesgo.

La colaboración supone que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat pueda beneficiarse de datos de actualización instantánea provenientes de una amplia red de medición, compuesta en la actualidad por alrededor de 800 estaciones y 350 cámaras repartidas por toda la Comunitat Valenciana.

"Se trata de información exhaustiva que permite ampliar la cobertura territorial, que cumple con todos los parámetros de calidad a la hora de proporcionarnos mediciones sobre precipitaciones, intensidad de viento, temperatura o humedad", ha explicado Valderrama.

La información será de utilidad para el seguimiento y evolución de episodios meteorológicos adversos y está en la línea de otras actuaciones para reforzar la planificación preventiva como la herramienta digital que desarrolla el Institut Cartogràfic Valencià para simular escenarios de riesgo ante posibles fenómenos climáticos extremos.

La Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado se constituyó en 2011 y entre sus principales fines se encuentra el fomento de la afición a la meteorología, la comunicación de estudios técnicos, la cooperación con las autoridades, el apoyo a la investigación meteorológica y la colaboración altruista y solidaria en proyectos relacionados con esta materia.