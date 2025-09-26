La industria farmacéutica europea responde a Trump por los aranceles: "un escenario catastrófico"

La Federación Europea de Industrias Farmacéuticas (EFPIA) ha respondido este viernes a los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos sobre los medicamentos podrían tener consecuencias muy negativas para pacientes y sistemas de salud. Según la organización, la decisión “crearía la peor situación posible”, ya que incrementaría los costes de producción, interrumpiría las cadenas de suministro y limitaría el acceso a tratamientos vitales.

La directora general de la EFPIA, Nathalie Moll, subraya que estas medidas no solo afectarían a la industria, sino sobre todo a los pacientes. Recordó que las cadenas de producción de medicamentos son globales y altamente interdependientes, por lo que una barrera comercial de esta magnitud pondría en riesgo la disponibilidad de fármacos esenciales tanto en Europa como en Estados Unidos.

Moll señaló además que la Unión Europea y Estados Unidos ya cuentan con un acuerdo comercial en vigor, lo que hace aún más urgente retomar el diálogo. En su opinión, ambos bloques deberían centrarse en encontrar fórmulas para apoyar el coste de la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos sin poner obstáculos que puedan perjudicar a los pacientes de uno y otro lado del Atlántico.

La EFPIA ha tenido que salir al paso después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciaria este jueves que a partir del 1 de octubre se impondrá un arancel del 100% a las importaciones de “cualquier producto farmacéutico de marca o patentado”, salvo para las compañías que construyan plantas de fabricación en Estados Unidos. La medida rompe con más de 30 años de exención arancelaria para este sector, y ha generado gran preocupación en la industria farmacéutica, que llevaba meses alertando sobre el riesgo de este tipo de decisiones.