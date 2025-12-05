Irlanda detectó drones alrededor del vuelo de Zelenski el lunes

Un barco militar irlandés descubrió varios drones en relación con la llegada del presidente ucraniano Volodimir Zelensky a Irlanda el lunes, informa Reuters, citando información de medios irlandeses.

Según la información, se detectaron cinco drones mientras se desplazaban en una zona de exclusión aérea cerca de la trayectoria del avión. No se consideró que el avión corriera peligro inmediato y la delegación ucraniana fue informada del incidente.

“Según sus datos, había drones, pero eso no afectó a la visita y no había motivos para cambiar nada de ella”, declaró a los medios ucranianos el asesor de Zelenski, Dmytro Lytvyn.