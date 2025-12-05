Acceso

Irlanda detectó drones alrededor del vuelo de Zelenski el lunes

Las autoridades irlandeses apuntan a Rusia como responsable

Kyiv (Ukraine), 04/09/2024.- Ukrainian President Volodymyr Zelensky addresses during a joint press conference with Ireland's Taoiseach Simon Harris (not pictured) after their meeting in Kyiv, Ukraine, 04 September 2024. Ireland's Taoiseach (Prime Minister) Simon Harris arrived in Ukraine to meet with top Ukrainian officials amid the ongoing Russian invasion. (Zelenski, Irlanda, Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
El presidente de Ucrania, Volodimir ZelenskiSERGEY DOLZHENKOAgencia EFE
Un barco militar irlandés descubrió varios drones en relación con la llegada del presidente ucraniano Volodimir Zelensky a Irlanda el lunes, informa Reuters, citando información de medios irlandeses.

Según la información, se detectaron cinco drones mientras se desplazaban en una zona de exclusión aérea cerca de la trayectoria del avión. No se consideró que el avión corriera peligro inmediato y la delegación ucraniana fue informada del incidente.

“Según sus datos, había drones, pero eso no afectó a la visita y no había motivos para cambiar nada de ella”, declaró a los medios ucranianos el asesor de Zelenski, Dmytro Lytvyn.

