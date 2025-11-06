Israel bombardea nuevos objetivos de la milicia Hizbulá en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha lanzado este jueves una nueva oleada de ataques contra objetivos de Hizbulá, al sur de Líbano. Uno de los puntos más castigados ha sido la ciudad de Tiro, donde se habrían registrado al menos una víctima mortal y heridos

Los bombardeos se producen poco después de que las FDI emitieran una serie de alertas. Como recoge Europa Press, el portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, indicó en un comunicado que estas medidas responden a los intentos del partido-milicia libanés Hizbulá de "reanudar sus actividades" en el área cercana a la frontera. Con este anuncio, las fuerzas israelíes han publicado también mapas en los que ha señalado los lugares a atacar, que se concentran en las localidades de Taibé y Tair Deba.

"Para vuestra seguridad, se requiere la evacuación de los edificios señalados y de los inmuebles adyacentes de forma inmediata", ha indicado. Así, ha pedido a la población "distanciarse al menos 500 metros" de estas zonas. Los anuncios de este tipo por parte del Ejército de Israel son menos comunes desde que el Ejército llegó a un acuerdo de alto el fuego con Hezbolá en noviembre de 2024.