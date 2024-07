Israel intercepta un misil hutí contra Eliat tras el ataque del sábado sobre Hodeida

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han interceptado un misil lanzado por la insurgencia hutí contra el sur del país, un día después de que el Ejército israelí bombardeara la ciudad yemení de Hodeida en un gran ataque aéreo que dejó al menos tres fallecidos y 87 heridos y enormes daños en los depósitos de crudo de la costa. El ataque israelí fue una represalia a otro efectuado por los hutíes el viernes, cuando un avión no tripulado de la insurgencia yemení consiguió esquivar todas las medidas de seguridad y acabó alcanzando Tel Aviv. La explosión dejó un fallecido y varios heridos. Israel ha informado de que el ataque contra Eliat tuvo lugar esta madrugada, poco antes de las 6.45 horas de este domingo (las 5.45 horas en la España peninsular) en Eilat, la ciudad más meridional de Israel, donde han sonado las sirenas después de que las Fuerzas Armadas de Israel hayan activado alertas por disparos de cohetes y misiles. "Hace poco, los cazas de defensa aérea interceptaron con éxito con el sistema 'Arrow 3' un misil tierra-tierra que se dirigía hacia el territorio del país procedente de Yemen", ha anunciado el Ejército en su cuenta de la red social X. Poco después, el portavoz de las fuerzas hutíes, Yahya Sarea, confirmó en una declaración pública "un ataque contra varios objetivos de Umm al Rashrash (Eliat)", así como otro no verificado contra el carguero 'Pumba' en el mar Rojo. El misil de los hutíes "no atravesó" el espacio aéreo israelí ya que el sistema empleado por el Ejército está diseñado para derribar misiles balísticos a gran altitud, tal como apunta el diario 'Times of Israel'.