¿Por qué no funcionó la cúpula de hierro? Israel se pregunta cómo pudo estallar un dron de los hutíes en Tel Aviv

El Ejército israelí estudia "un error humano" como la causa de que los sistemas de defensa aérea no estuvieran activados para interceptar un dron que explotó esta madrugada en Tel Aviv, en las proximidades del consulado de Estados Unidos, lo que causó un muerto y cuatro heridos, según el portavoz castrense Nadav Shoshani.

"Las alarmas no sonaron en Tel Aviv porque no estaban activadas", explicó Shoshani en una sesión informativa para medios esta mañana, en la que achacó a un error humano en la fase de detección "que causó que el sistema de defensa no estuviera en funcionamiento".

El Ejército continúa investigando el incidente, que se produjo a las 3:12 hora local (00:12 GMT), con un dron de grandes dimensiones capaz de recorrer grandes distancias, según compartió el portavoz castrense.

Los rebeldes hutíes chiíes proiraníes del Yemen confirmaron este viernes que lanzaron un misil balístico y cuatro drones contra Tel Aviv, si bien Shoshani no quiso atribuir por el momento el ataque a los milicianos yemeníes.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, aseguró en el comunicado, publicado en la red social X, que el dron utilizado en esa acción "llamado 'Yafa' es capaz de sortear los sistemas de interceptación del enemigo y no ser detectado por los radares".

El Ejército israelí, por su parte, negó dicha capacidad, asegurando que este jueves por la noche interceptó un dron en condiciones similares.

Por el momento las fuerzas armadas no han detectado otras amenazas en camino.

El lugar del incidente se encuentra a escasos metros de la embajada de Estados Unidos, el principal socio y distribuidor de armas de Israel.

Desde hace nueve meses y a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre -en los que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas-, Israel mantiene una ofensiva en Gaza que ha desatado escaladas de tensión y violencia con otros vecinos de la región, como la milicia chií libanesa Hizbulá o los hutíes de Yemen, que desde hace meses atacan barcos vinculados al Estado hebreo en el mar Rojo y Eilat (sur).

En los últimos meses, los hutíes han reivindicado ataques contra el puerto de Haifa y el mar Mediterráneo, entre ellos algunos lanzados en conjunto con la amalgama de milicias pro iraníes Resistencia Islámica en Irak.

La ciudad eleva el nivel de alerta

El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, anunció este viernes que la ciudad eleva el nivel de alerta tras el atentado. "La ciudad va a pasar a un estado de alerta mayor", indicó el alcalde en un comunicado tras el ataque mortal con drones, que explotaron en el centro de al ciudad.

Un hombre de 50 años murió por "heridas penetrantes" y otras cuatro resultaron heridas por el impacto de la metralla del dron explosivo, informaron los servicios de emergencia Magen David Adom.

"La guerra todavía está aquí y es difícil y dolorosa. Estamos preparados para cualquier escenario", afirmó el alcalde, quien pidió a la población que siga todas las instrucciones de las autoridades.

El Ejército informó de que todavía no hay cambios en las directrices de defensa, mientras investiga la causa de la explosión, que todo apunta a que fue "provocada por la caída de un objetivo aéreo", por lo que ha aumentado el despliegue de fuerzas en la zona, incluidas las patrullas aéreas de la Fuerza Aérea.

"No se activaron las sirenas y ese incidente está bajo revisión", agregó. De su lado, la Policía aseguró que encontró "el cuerpo de un hombre sin vida en un apartamento cerca del lugar de la explosión", mientras sus agentes realizan una "búsqueda de objetos sospechosos y amenazas adicionales".

El portavoz militar de los rebeldes chiíes hutíes, Yahya Sarea, aseguró este viernes que su grupo llevó a cabo una operación que tenía como objetivo Tel Aviv, "en Palestina ocupada", aunque indicó que revelerá más tarde detalles sobre esa "operación militar cualitativa".

La prensa israelí señala, citando el medio saudí Al Arabiya, que las bases antiaéreas de EE.UU en la región lograron derribar un misil y tres drones lanzados hacia Israel, mientras que un cuarto dron explotó sobre Tel Aviv.

De confirmarse, esta sería la acción de más largo alcance que los hutíes habrían llevado a cabo desde que comenzaron a atacar barcos vinculados a Israel en el mar Rojo, así como la ciudad de Eilat (sur de Israel) desde el pasado 19 de noviembre.