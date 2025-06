Jaque mate a la fortuna y el patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner

La justicia argentina determinó que el robo en obras fraudulentas cuando Cristina Fernández de Kirchner (CFK) fue presidenta alcanzó los 500 millones de dólares, monto que deberá devolver al Estado, junto a los otros ocho sentenciados.

Los bienes de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner que la justicia tiene en la mira son varias cajas de ahorro en pesos y en dólares, 27 propiedades, coches y empresas a nombre de la exmandataria y de sus dos hijos Máximo y Florencia.

Y es que aparte de la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, la expresidenta deberá devolver al Estado, junto a ocho procesados toda una fortuna: 85 mil millones de pesos (unos 500 millones de dólares) por la “fenomenal maniobra defraudatoria”.

Esa millonaria suma de dinero es lo que la Justicia estableció fue el monto sustraído de las arcas públicas. “Mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”, explica el Tribunal Supremo en su fallo.

Justamente todo ese dinero negro sustraído en obras públicas fantasmas volvía blanqueado al patrimonio de los Kirchner a través de contratos de alojamientos fantasmas por años en los lujosos hoteles de propiedad de los Kirchner en la Patagonia argentina: Hotesur y Los Sauces, bienes que ya se encuentran embargadas en otras causas judiciales.

En su última declaración jurada, Cristina Fernández de Kirchner declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de 250 millones de pesos (unos 200 mil dólares), sin propiedades a su nombre, tácticamente en el 2016, cuando se abrieron las primeras causas en su contra, transfirió sus bienes a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Sólo conserva el usufructo de las residencias en Río Gallegos, El Calafate y los departamentos en la ciudad de Buenos Aires en Recoleta y en el señorial barrio Constitución, donde actualmente se encuentra. Esta residencia tiene un balcón a la calle y está cerca de la casa de su hija Florencia y su nieta Helena. En ese departamento es donde la ex presidenta solicitó cumplir la condena bajo arresto domiciliario si es que la Justicia accede a su pedido.

Justamente los simpatizantes de Kirchner y militantes del peronismo continúan en vigilia constante en los alrededores de su casa, levantaron carteles con su nombre y en medio de cánticos acompañan y expresan su respaldo a la expresidenta, a pesar de las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días en la capital bonaerense. Algo que llamó la atención en su última declaración jurada es la tenencia de acciones en once compañías diferentes, incluyendo Mercado Libre y Apple, que fueron adquiridas en octubre de 2023.

Dentro de la acusación contra Cristina Kirchner en la causa “Vialidad”, el fiscal Diego Luciani, a lo largo de 40 páginas detalló el extenso listado de propiedades y bienes de la exmandataria y los otros ocho condenados. Todos estos bienes serán parte del legajo patrimonial que iniciará para ejecutar la pena y así poder recuperar los 500 millones de dólares que robaron al Estado a través de obras públicas fraudulentas.

En lo que corresponde a Kirchner hay seis cajas de ahorro en pesos y en dólares en el Banco Galicia a su nombre. Además, cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz, una caja de ahorro en el Banco Nación y cuatro cuentas corrientes abiertas en la Caja de Valores para realizar inversiones.

Luciani también da cuenta de 26 propiedades vinculadas a los Kirchner, entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz. La mayoría de ellas fueron cedidas por Cristina Kirchner a sus hijos Máximo y Florencia. En ese listado aparece el departamento de Recoleta, donde vivía la expresidenta antes de mudarse a su actual departamento en Constitución. En el pedido del fiscal también se menciona un auto y tres sociedades emblemáticas de la familia Kirchner: Los Sauces S.A., Hotesur S.A. C, los famosos condominios hoteleros de propiedad de los Kirchner.

La justicia no ha encontrado propiedades en el extranjero a nombre de la familia Kirchner, tampoco cuentas en paraísos fiscales. No obstante, se ha tejido una serie de conjeturas y especulaciones en torno a dónde fue a parar tanto dinero producto de la corrupción. La ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso denunció en el 2017 la existencia de propiedades en Miami que pertenecerían a la familia Kirchner. “Le encontramos al exsecretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, más de 60 propiedades radicadas en Miami, Estados Unidos. Esas casas son de la exfamilia presidencial”, denunció por entonces, pero nunca se confirmó.

El periodista Diego Cabot, autor de la investigación conocida como “Los Cuadernos” y uno de los que más ha investigado “la ruta del dinero K”, dice sobre la expresidenta: “Cristina Kirchner es una mujer que no tiene amigos. Tiene relaciones políticas, pero no relaciones humanas”. También menciona que el matrimonio Kirchner no se permitía el disfrute, “No existía en ellos el disfrute. No existían las vacaciones”. Y se preguntaba hace tres años: “Qué le cambiaría de su vida si mañana Cristina tiene un arresto domiciliario? Nada. La misma vida que llevó desde hace muchísimos años, porque no hay vida social”.

En los 12 años de gobierno entre 2003 y 2015, los Kirchner sumaron inmuebles, efectivo y hoteles. Cuando dejó su gobierno en diciembre de 2015, Cristina se fue como una de las presidentas más ricas de la historia: 64 millones de pesos en fortuna, 26 propiedades, hoteles, plazos fijos y cuentas corrientes. Los Kirchner no sólo abrieron hoteles propios durante su gestión, sino que estos alojamientos eran contratados por los empresarios a cargo de obras públicas, como Lázaro Báez o por empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas. Se les cobraba por ocupar habitaciones a veces por años enteros, sin utilizar los servicios.