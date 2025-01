Jean-Marie Le Pen, el fundador de Frente Nacional que fue expulsado de su partido por sus polémicas ideas

Jean-Marie Le Pen ha muerto este martes a los 96 años de edad. El fundador de la formación ultraderechista Frente Nacional (FN), partido que dirigió durante cuatro décadas, y padre de Marie Le Pen, se retiró de la vida política en 2015, aunque ha seguido siendo reconocido mundialmente por inspirar a los movimientos de ultraderecha y xenófobos que se han expandido dentro de Europa.

Le Pen nació en una familia humilde el 20 de junio de 1928 en La Trinité-sur-Mer, un pequeño pueblo situado en la región de Bretaña, al oeste del país. Comenzó su carrera política en 1956, tras ser elegido como diputado en la Asamblea Nacional Francesa con tan solo 27 años, no obstante no sería hasta 1972 cuando formó el Frente Nacional junto a antiguos colaboradores nazis, y veteranos de las contiendas francesas. Durante sus primeros años esta fue considerada como una formación marginal y extremista, no obstante, con el paso del tiempo evolucionó hasta lo que hoy se conoce como Agrupación Nacional, (RN), actualmente dirigido por su hija, Marine Le Pen, y que según recoge EFE ha pasado a ser el primer partido galo con mayor número de votos en las elecciones europeas y legislativas de 2024, al lograr más de once millones apoyos.

Jean-Marie Le Pen fue apartado de su partido

Jean-Marie Le Pen fue condenado judicialmente en varias ocasiones por delitos de odio e incluso por un acto de violencia contra un diputado. A menudo sus polémicas palabras coparon titulares, ya que llegó a afirmar que las cámaras de gas empleadas por los nazis para exterminar al pueblo judío "fueron un mero detalle en la historia de la Segunda Guerra Mundial", además de cargar contra los musulmanes, sobre los que aseguró "el día que tengamos, no cinco, sino 25 millones de musulmanes mandarán ellos, y los franceses caminarán bajando la mirada". A pesar de todo, ha optado a la Presidencia francesa hasta en cinco ocasiones, disputándose la segunda vuelta electoral en 2002 con Jacques Chirac en lo que se considera su culmen político.

En 2011 abandonó el liderazgo del Frente Nacional, pasando el bastón de mando a su hija Marine Le Pen, con quien se distanció durante un tiempo tanto de forma pública como privada, debido a sus múltiples polémicas. Precisamente, fueron sus radicales opiniones las que le llevaron a ser expulsado del partido que en su día fundó. Jean-Marie Le Pen criticó la manera en la que Marine abordaba la inmigración en Europa, calificándola de "edulcorada" y afirmando en una entrevista en 2021 que "hay que volver a los fundamentos, a la virilidad". Según recoge Europa Press, en los últimos años, el político mostró simpatía por otra figura política de la ultraderecha, el líder del partido Reconquista, Éric Zemmour.

En la actualidad, la salud del líder de ultraderecha se había deteriorado, y según un comunicado publicado por su familia, llevaba semanas internado en un centro médico, donde falleció "rodados de sus seres queridos".