¿Joven ejemplar o conocido de la polícía? Polémica en Francia por el perfil del joven que murió de un disparo de un agente

¿Quién era Naël, el joven de 17 años que murió de un tiro a manos de un policía cuando se saltó un control de tráfico en las calles de Nanterre, a las afueras de París? Algunos medios de Francia han publicado que la víctima tenía antecedentes penales y que estaba fichado por la policía. Los abogados de la familia, en cambio, aseguran que Naël no tenía ninguna causa judicial pendiente y que era un adolescente normal. Repartidor de pizzas en Nanterre, vivía con su madre y nunca había conocido a su padre. Era un adolescente "muy querido" en el barrio, según los abogados de su familia.

Según "Le Parisien", Naël se matriculó este año en el Lycée Louis-Blériot en Suresnes, donde asistió a clase durante seis meses antes de ausentarse el resto del año escolar.

Naël jugaba al rugby y durante tres años estuvo en el club Les Pirates de Nanterre, un equipo que forma parte de un programa de integración social financiado por el Ministerio de Trabajo que “tiene como objetivo, a través del deporte, apoyar a los jóvenes menores de 30 años, así como a los refugiados, para propiricar el aprendizaje, la integración social y profesional”.

Jeff Puech, presidente de Ovale Citoyen, dijo a la prensa que el joven "tenía voluntad de integrarse social y profesionalmente, no un chaval que vivía del menudeo o dedicado a la delincuencia". “Siempre tuvo una actitud ejemplar, lejos de los comentarios vomitivos que se ven en las redes sociales”, subrayó.

Sin embargo, pocas horas después de su muerte, la fiscalía de Nanterre dijo en un comunicado que Naël era "conocido por los servicios de justicia, en particular por negarse a cumplir" un dictamen del juez. ¿Es posible ser conocido por la justicia o la policía sin tener antecedentes penales? Para Yassine Bouzrou, uno de los abogados de la familia, “ser conocido por la policía no significa absolutamente nada. Estos archivos (policiales) carecen de precisión”, explicó a BFMTV.

El joven también había sido señalado por encubrimiento y rebelión contra la policía en 2020 además de usar matrículas falsas, ocultación y circulación sin seguro en febrero de 2022 y consumo y venta de estupefacientes en enero y marzo de 2023.

La muerte del adolescente ha provocado una brecha política. Desde la izquierda se habla de abuso policial. Desde la derecha, se pide que el gobierno imponga un estado de excepción y se habla de los antecedentes del joven. El policía Bruno Attal, que fue candidato del partido Reconquête! (Reconquista), dijo en Twitter que preferiría "ver una escoria muerta que un policía muerto".

La portavoz del Ministerio del Interior, Camille Chaize, dijo que "no tiene sentido pensar así . No importa si la policía lo conocía o no. Este drama no es aceptable. Es verdad que a veces tenemos fuentes policiales, o tenemos ciertas filtraciones que ponen de manifiesto un antecedente penal, pero no tiene ningún sentido".