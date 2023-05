Lavrov denuncia ante China los “serios obstáculos” que pone Ucrania para reanudar las negociaciones de paz

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, recibió el viernes en Moscú al enviado especial chino para asuntos euroasiáticos, Li Hui, en el marco de una gira diplomática que buscaba colocar a Pekín como el principal mediador de la guerra de Ucrania y que le ha llevado por cinco países europeos en menos de dos semanas. Li pasó por París, Berlín, Varsovia, Kyiv y finalmente por Moscú. Pero volverá a casa con las manos vacías y sin haber conseguido avances significativos.

Lavrov agradeció la “posición equilibrada” de China y sus esfuerzos para resolver el conflicto, recoge la agencia estatal de noticias TASS. Pero denunció ante Li la existencia de “serios obstáculos creados por la parte ucraniana y sus manipuladores occidentales para reanudar las conversaciones de paz”. Así, el jefe de la diplomacia rusa, una de las figuras de máxima confianza del presidente Vladimir Putin, justificó su rechazo a la propuesta de Pekín.

El Gobierno chino había explicado que su intención pasaba por “formar el mayor denominador común para resolver la crisis ucraniana, y hacer sus propios esfuerzos para detener los combates y [auspiciar un] alto el fuego y restablecer la paz lo antes posible”. Sin embargo, las medidas presentadas por Li no han encontrado eco en las cancillerías europeas, y menos aún en Kyiv. En este sentido, Ucrania dejó claro que no aceptaría ninguna propuesta que contemplara ceder territorio o congelar el conflicto.

Li, que pasó 10 años como embajador de China en Moscú, trató de vender en una reunión con emisarios de la Unión Europea en Bruselas que Pekín siempre había mantenido una postura “objetiva y justa” sobre la cuestión ucraniana y había promovido activamente las conversaciones de paz. No obstante, la propuesta de paz china de 12 puntos, que no incluía en ninguno de ellos la retirada de las tropas rusas de Ucrania, no fue bien recibida.

Más recelo levanta entre los socios comunitarios, y por supuesto en Kyiv, la “amistad sin límites” que han escenificado Putin y el presidente chino Xi Jinping desde el inicio de la guerra. Las relaciones, ya en auge antes de la invasión de Ucrania, han mejorado en los últimos meses a todos los niveles. Eso no ha disuadido a China de querer potenciar su imagen de actor mediador, que estrenó con éxito en el acercamiento diplomático entre Irán y Arabia Saudí.