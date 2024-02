El Kremlin explica por qué sí le ha dado a Tucker Carlson una entrevista con Putin

El Kremlin ha reconocido finalmente que el periodista conservador Tucker Carlson y Vladimir Putin se reunieron el martes para una conversación que se transmitirá el jueves en su sitio web, además de ser publicada "sin censura" por el propietario de X/Twitter, Elon Musk.

En un vídeo de 4 minutos grabado en Moscú, Carlson anima al público a ver su entrevista con el presidente de Rusia: "Dos años después de una guerra que está remodelando nuestro mundo, la mayoría de los estadounidenses no están informados. Deberían saber que están pagando gran parte de ello de maneras que tal vez aún no perciban plenamente". A su juicio, la mayoría de los estadounidenses, continuó, no tienen idea de por qué Putin invadió Ucrania. “Nunca has oído su voz. Eso está mal. Los estadounidenses tienen derecho a saber todo lo que podamos sobre una guerra en la que están implicados, y tenemos derecho a contárselo”

Una de las afirmaciones que Carlson hace en el vídeo es que "ni un solo periodista occidental se ha molestado en entrevistar al presidente del otro país involucrado en este conflicto". Esta afirmación ha enfadado a docenas de periodistas occidentales a quienes el Kremlin les ha rechazado repetidamente sus solicitudes de entrevista durante los últimos dos años, un hecho que incluso el Kremlin admitió más tarde.

La razón por la que Putin ha decidido hablar con un periodista de EEUU es porque Carlson, según dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tiene un estilo diferente del reportaje “unilateral” de los principales medios de comunicación occidentales.

La entrevista, la primera que Putin concedió a un medio occidental desde el inicio de la guerra de Ucrania hace dos años, se emitirá este jueves, según anunció en su cuenta de Instagram. Se emitirá a las 18.00 horas del este de EE.UU. (23.00 GMT) por el canal de Carlson, quien es amigo y seguidor del expresidente Donald Trump (2017-2021), quien aspira a ser el candidato presidencial republicano en las elecciones de noviembre de este año en medio de una maraña de procesos judiciales en su contra.

El Kremlin ha negado que Carlson tenga una postura "prorrusa" y aseguró que Putin accedió a hablar con él porque su posición dista de la de otros periodistas anglosajones. "Tiene una posición que se diferencia del resto. No es ni prorrusa ni proucraniana, sino más bien proestadounidense, pero al menos contrasta con la posición de los medios de comunicación anglosajones tradicionales", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. El periodista ya había expresado en el pasado su deseo de entrevistar al jefe del Kremlin, que habló por última vez con un periodista occidental en octubre de 2021.