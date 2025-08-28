Acceso

“Es una locura”: va a una gasolinera en Italia y descubre algo que le deja sin palabras

En el país transalpino, repostar con asistencia cuesta 20 céntimos más por litro, una práctica habitual que sorprende a quienes están acostumbrados al modelo español

Una gasolinera 'low cost', a 31 de julio de 2025, en Madrid (España). El número de estaciones de servicio en España aumentó hasta una nueva cifra récord en 2024, superando las 12.631, impulsado por el continuo crecimiento de las independientes, las denominadas gasolineras 'low cost', frente a las marcas tradicionales. 31 JULIO 2025;GASOLINA;DIÉSEL;GASOLINERA;LOW COST;COMBUSTIBLE;ESTACIÓN DE SERVICIO; Eduardo Parra / Europa Press 31/07/2025
En el país transalpino, repostar con asistencia cuesta 20 céntimos más por litro, una práctica habitual que sorprende a quienes están acostumbrados al modelo españolEduardo ParraEuropa Press
El creador de contenido @anzonigariaac ha compartido en sus redes sociales una experiencia que ha generado sorpresa entre sus seguidores. Durante su estancia en Italia, acudió a una gasolinera y descubrió que si un empleado realiza el repostaje, se aplica un recargo de 20 céntimos por litro. En cambio, el autoservicio no conlleva ningún coste adicional.

“Es una locura. No te lo explican, simplemente lo ves reflejado en el ticket. Me quedé helado”, comentó en uno de sus vídeos. La publicación ha provocado una oleada de reacciones, muchas de ellas de españoles que desconocían esta práctica. “En España esto sería impensable, o al menos estaría indicado con claridad”, escribió un usuario en respuesta.

Este sistema, habitual en muchas estaciones italianas, plantea interrogantes sobre la transparencia en la tarificación de servicios básicos. Algunos internautas han defendido el modelo, argumentando que “el servicio tiene un valor y debe pagarse”, mientras que otros lo consideran una forma encubierta de encarecer el combustible.

La experiencia forma parte de una serie de observaciones que @anzonigarciaa ha compartido tras un mes de residencia en Italia, en las que analiza aspectos cotidianos que revelan diferencias culturales entre ambos países.

