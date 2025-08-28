“Es una locura”: va a una gasolinera en Italia y descubre algo que le deja sin palabras

El creador de contenido @anzonigariaac ha compartido en sus redes sociales una experiencia que ha generado sorpresa entre sus seguidores. Durante su estancia en Italia, acudió a una gasolinera y descubrió que si un empleado realiza el repostaje, se aplica un recargo de 20 céntimos por litro. En cambio, el autoservicio no conlleva ningún coste adicional.

“Es una locura. No te lo explican, simplemente lo ves reflejado en el ticket. Me quedé helado”, comentó en uno de sus vídeos. La publicación ha provocado una oleada de reacciones, muchas de ellas de españoles que desconocían esta práctica. “En España esto sería impensable, o al menos estaría indicado con claridad”, escribió un usuario en respuesta.

Este sistema, habitual en muchas estaciones italianas, plantea interrogantes sobre la transparencia en la tarificación de servicios básicos. Algunos internautas han defendido el modelo, argumentando que “el servicio tiene un valor y debe pagarse”, mientras que otros lo consideran una forma encubierta de encarecer el combustible.

La experiencia forma parte de una serie de observaciones que @anzonigarciaa ha compartido tras un mes de residencia en Italia, en las que analiza aspectos cotidianos que revelan diferencias culturales entre ambos países.