Maduro asegura que el país esta en paz y Guaidó llama a tomar las calles

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dado por derrotada la "escaramuza golpista" y ha amenazado con acciones judiciales contra los involucrados, en su primera comparecencia desde que el autoproclamado mandatario interino, Juan Guaidó, iniciara el martes la 'Operación Libertad' para derrocar al Gobierno 'chavista'.

"Quiero felicitarlos por la forma valiente y de enorme sabiduría con la que ustedes han conducido la derrota y las escaramuzas golpistas", ha dicho Maduro a los militares en una cadena nacional que se ha transmitido en directo por radio y televisión a última hora del martes (hora local).

"Han alentado el golpe de Estado con vídeos contra el Gobierno constitucional, contra la paz del país y eso no puede quedar impune", ha subrayado. "He designado a tres fiscales nacionales para interrogar a todos los involucrados y dirigen las investigaciones y acusaciones penales que va a haber ante los tribunales de Justicia", ha aseverado.

Maduro ha hablado desde el Palacio de Miraflores junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que, según Estados Unidos, había accedido a dejar caer al presidente venezolano pero dio marcha atrás en el último minuto porque Cuba y Rusia habían alertado al dirigente bolivariano de las maniobras políticas en su contra.

El dirigente bolivariano además ha subrayado que el país está "mayoritariamente" en paz. "He estado hoy pendiente de los sucesos, qué pasaba hoy. Y se puede ver una Venezuela mayoritariamente en paz, atenta a los sucesos que pasaron solo en un punto de la ciudad, en una autopista", ha añadido.

Maduro ha denunciado que al menos "el 80 por ciento" de los militares que fueron convocados por la oposición "fueron engañados" y que "cuando vieron la presencia de Guaidó y López no había quien diera la cara".

Ha calificado de "loco" tanto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como al resto de miembros de su "pandilla" y ha negado las declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, en las que asegura que Maduro tenía previsto dimitir este martes y viajar a Cuba, pero le ha disuadido Rusia.

"Pompeo (...) decía que Maduro tenía un avión para irse a Cuba y los rusos lo bajaron del avión y se lo prohibieron. Señor Pompeo, por favor, qué falta de seriedad", ha comentado.

El presidente de Venezuela también ha confirmado que los principales militares implicados en este "golpe" han "huido" a varias embajadas de otros países "habiendo reconocido su fracaso". "Los jefes políticos de la ultraderecha también andan de embajada en embajada huyendo después de haber sometido a todo un país a la angustia", ha subrayado.

Mensaje de Guaidó

Por su parte, el autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, ha convocado a "toda Venezuela" a tomar las calles de nuevo este 1 de mayo en una "rebelión pacífica" para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro, en la "fase definitiva" de la 'Operación Libertad' que inició el martes.

"Hermanos de Venezuela, muy buenas noches (...) Hoy vimos claro que lo que decía el régimen de que tiene el control de las Fuerzas Armadas es falso. Sabemos que Maduro no tiene ni el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas ni mucho menos el del pueblo venezolano", ha dicho en un vídeo difundido por redes sociales.

Guaidó ha considerado que ha sido "un día histórico" para Venezuela. "No solamente fueron los sargentos de Cotiza, no solo los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas estuvieron presentes con el pueblo venezolano (...) Y, en apenas horas, miles, cientos de miles, fuimos a las calles", ha destacado.

El mandatario interino ha indicado que para aprovechar esta "oportunidad de ir hacia el progreso" en Venezuela "deben ser más" los militares que den la espalda a Maduro, mientras que los demás venezolanos deben mantener la "presión" sobre el régimen 'chavista'.

"Por eso, mañana, 1 de mayo, continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos definido", ha emplazado. "Mañana toda Venezuela a las calles" para avanzar hacia "la fase definitiva de la 'Operación Libertad'", ha enfatizado.

Guaidó ha querido aclarar que no se trata de un golpe de Estado, tal y como ha denunciado el Gobierno de Maduro. "En Venezuela no hay posibilidad de un golpe de Estado a menos que me quieran apresar", ha afirmado. Lo que está en marcha, ha sostenido, es "una rebelión pacífica en contra de un tirano".