Mahmud Abas se disculpa por sus comentarios antisemitas

Cuatro días después de que pronunciara en Ramala un discurso ampliamente condenado no sólo en Israel sino también en Europa y Estados Unidos como «antisemita», el presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abas publicó por escrito un intento de disculpa. «Si alguien se ofendió con mi comunicado ante el Consejo Nacional Palestino, especialmente gente de fe judía, me disculpo ante ellos», dice el comunicado publicado ayer por su oficina. «Quisiera asegurar que no fue mi intención hacerlo y también reiterar mi pleno respeto hacia la fe judía así como hacia otros credos».

El lunes 30 de abril, al hablar ante el Consejo Nacional Palestino, Abas declaró que las persecuciones y matanzas de judíos no fueron por antisemitismo sino por el comportamiento de los propios judíos. «Desde el siglo XI hasta el Holocausto en Alemania, las persecuciones de judíos no fueron por religión sino por el rol social jugado por los judíos, relacionado a la usura, bancos y demás».

Sin embargo, las disculpas no son suficientes para el primer ministro, Benjamin Netanyahu. «Un negador del Holocausto sigue siendo siempre un negador», aseguró, calificando el discurso de Abas de «insolente». Se refería al trabajo presentado por Abas en los años 80 para su doctorado, en el que relativizaba el Holocausto, afirmando que no habían sido asesinados 6 millones de judíos, e inclusive alegando que los sionistas habían colaborado con los nazis. Sin embargo, en 2014, calificó por primera vez el exterminio judío como «el peor crimen de la época actual».

Desde Etiopía, donde se hallaba en visita oficial, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, considerado una figura que tiende continuamente puentes de diálogo entre las partes enfrentadas, declaró que «una persona que manifiesta esas ideas antisemitas oscuras no puede ser interlocutor en la búsqueda de la paz».

Ayer, en el comunicado de disculpas, Abas escribió que el Holocausto fue «el crimen más malvado y despreciable de la historia». Asimismo, condenó el antisemitismo y aseguró que «estamos comprometidos con la solución de los dos Estados y a vivir uno junto al otro en paz y seguridad».

Pero la ira de Israel no fue sólo por el motivo antisemita del discurso de Abas, sino por la reiteración del mensaje –que pronunció en numerosas ocasiones anteriores– que no hay vínculo histórico entre el pueblo judío y Palestina (para los judíos, la tierra de Israel).

Coincidiendo con sus discupapas, el Consejo Nacional Palestino acaba de reelegir a Abas como presidente de la Autoridad Palestina. Cabe recordar que Abas fue electo como sucesor del difunto Yasser Arafat tras la muerte del jefe de la OLP en noviembre del 2004, pero desde entonces –aunque supuestamente iba a estar en su cargo cuatro años– no se han vuelto a celebrar unas elecciones palestinas.