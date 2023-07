Marina, la mujer que dejó a su marido para casarse con su hijastro de 23 años: ya tienen dos hijos juntos

Las rupturas entre parejas son inevitables, y a veces superarlo puede ser una cuestión muy complicada. Hay veces en las que una pareja rompe porque se sienten totalmente diferentes, pero en muchas ocasiones, el porqué tiene que ver con una tercera persona que aparece en la relación, siendo quien menos lo esperamos y quizás, alguien cercano. Es el caso de Marina Balmasheva, una influencer rusa que dejó a su marido para casarse con su hijastro.

La traición del hijo al padre fue tan polémica como inesperada, y sin duda, parece sacada de cualquier película de sobremesa de fin de semana. La reconocida "youtuber" estaba casada con Alexey Shavyrin, de 47 años, y juntos tuvieron cinco hijos adoptivos. Uno de ellos fue Vladimir, a quien la pareja crio desde los siete años. Pero a medida que iba creciendo, la mujer se iba enamorando del hijastro, así que, una vez que el joven cumplió veintiuno, abandonó a su marido para casarse con el hijo adoptivo.

"Cría cuervos y se sacarán los ojos": la increíble historia de cómo una mujer dejó a su marido para casarse con su hijastro

Lo más curioso es que, según relata el ya exmarido, las relaciones sexuales entre madre e hijo habían surgido desde hace tiempo. Así, Alexey acusó a Marina de "seducir" a su hijo cuando llegaba a casa de la universidad. "Ella sedujo a mi hijo. No había tenido novia antes que ella, y no eran tímidos ni se cortaban para tener relaciones sexuales mientras yo no estaba en casa. Habría perdonado su engaño, si no fuera por mi hijo", explicaba a medios locales. Además, el hombre añade que "cuando estaba durmiendo, ella iba corriendo a escondidas a la cama de mi hijo desde nuestra habitación. Después, se acostaba conmigo como si nada hubiera pasado".

Con miles de seguidores en Instagram, Balmasheva aseguró que se sometió a cirugía para parecer más joven antes de casarse con él, hace dos años. En concreto, le realizaron un estiramiento facial, una flexión de cuello, una blefaroplastia y le inyectaron botox. También dio a conocer a través de sus redes sociales que ya tienen dos hijos. Además, manifestó que están criando juntos a tres de los hermanos del joven, que también son hijastros.

A pesar de la gran diferencia de edad, parecen ir muy bien. Asimismo, la mayoría de sus seguidores no dudaron en desearle lo mejor en su nueva aventura, mientras que otros quisieron mostrar su indignación ante lo que estaba sucediendo y la acusaban de "inmoral".