México elige a sus nuevos jueces entre el desconocimiento y las críticas

México celebró las primeras elecciones populares para elegir el Poder Judicial. Una jornada de votación marcada por el desconocimiento de los candidatos, los pronósticos de baja participación, manifestaciones contra la reforma y la reaparición de Andrés Manuel López Obrador, el padre de la reforma que pretende democratizar el tercer poder en México.

“Nunca, en la historia de nuestro país, el pueblo, de manera directa, había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia, por eso quise participar en esta histórica elección”, dijo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en una de las únicas apariciones públicas desde que dejó la presidencia el pasado 1 de octubre.

“Me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático”, expresó López Obrador al tiempo que mostró su confianza en su sucesora. “Quiero compartir con ustedes una opinión, algo que confieso públicamente: tenemos a la mejor presidenta del mundo”, dijo AMLO a la salida de un centro electoral cerca de su rancho de retiro en Palenque (Chiapas).

En la Ciudad de México, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por su esposo, participó en la primera elección del Poder Judicial y celebró esta jornada histórica en la que los mexicanos elegirán a sus jueces, magistrados, y ministros (jueces) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“¡Qué viva la democracia!”, exclamó después de emitir su voto en la casilla básica situada en el Antiguo Palacio del Arzobispado. Sheinbaum, que durante todo el fin de semana publicó vídeos y llamados a participar en las elecciones, asumirá el precio político de una reforma que ha sido fuertemente criticada y que tendrá consecuencias todavía desconocidas en un sistema judicial ya de por sí muy debilitado.

El domingo más de 100 millones de mexicanos estaban convocados a elegir un total de 881 jueces, magistrados y ministros (jueces) de la Suprema Corte entre más de 3.422 candidatos. En esta cita electoral se relevará al 50% de los jueces mexicanos mientras que el 50% restantes se elegirá en unas elecciones similares en el año 2027. Estos 881 cargos son solo a nivel Federal pero, además, tenían que escoger otros cientos de puestos locales.

Si los ciudadanos sufren de indecisión están llamados a escoger entre tres o cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno, la indecisión y el desconocimiento se multiplican en una elección donde deben escoger entre decenas de candidatos de los que jamás han escuchado … y mucho menos han podido conocer su perfil o trayectoria.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, el organismo independiente responsable de organizar estas inéditas elecciones aseguró que se trata de un “reto sin precedentes”.

La jornada electoral también estuvo marcada por una marcha contra las elecciones convocada por diferentes movimientos de oposición bajo el lema de “Domingo negro”.

La principal consigna de la oposición y movimientos opositores a las reformas del Gobierno de Morena ha sido no votar.

“Para México cuidar, no iremos a votar”, aseguran mientras extienden banderas, carteles con las frases: “sí al Estado de Derecho, no al socialismo narco-terrorista”. “La justicia no se vota, no puedes votar a un juez porque entonces le quitas su imparcialidad y se debe a quien lo postuló, eso no se vale. Le quitaron la independencia al Poder Judicial (…) nos sentimos indefensos, pisoteando nuestro Estado de derecho”, expresó una de las manifestantes.

“Lo que está ocurriendo hoy con la elección judicial no es un ejercicio democrático, es un montaje grotesco. Las casillas están vacías, el pueblo desconcertado. Quienes acuden lo hacen sin información, sin certeza, muchos votando al azar o con acordeones en la mano. Morena convirtió este proceso en una simulación que ofende al país”, dijo el líder del PRI, Alejandro Moreno, en un comunicado en redes sociales.

“Han reducido al Poder Judicial a un espectáculo. En lugar de fortalecerlo, lo están destruyendo, acabando con la división de poderes y pisoteando la democracia. Por eso el PRI no participa. Porque no vamos a legitimar una farsa que traiciona a México”, aseguró.

Los resultados de estas elecciones todavía tardarán en conocerse debido a la magnitud y la falta de precedente de una convocatoria electoral de este tipo. Lo que sí se sabrá la noche del domingo es el porcentaje de participación en estos comicios. Varias encuestas vaticinaron una participación extremadamente baja para las elecciones. La baja participación podría abrir un debate sobre la legitimidad, que no de la legalidad, de la nueva composición del Poder Judicial.