Muere una pareja de influencers tras un grave accidente de tráfico en Canadá: “Un final devastador para una gran historia de amor”

Una pareja de creadores de contenido canadienses perdió la vida en un accidente mientras exploraban los paisajes de la Columbia Británica. Stacey Tourout y Matthew Yeomans, conocidos por su canal de YouTube Toyota World Runners, dejan un vacío en sus más de 200.000 seguidores los cuales quedaron consternados tras conocer la noticia que truncó la vida de estos jóvenes apasionados por documentar sus travesías por tierras norteamericanas.

El fatídico suceso ocurrió el pasado 7 de agosto en una zona de difícil acceso de las montañas Purcell, situadas en el sudeste de Columbia Británica, Canadá. El equipo de Kaslo Search and Rescue (SAR) debió intervenir tras el reporte de un grave accidente de un vehículo todoterreno.

Un viaje sin retorno

Las operaciones de rescate se desarrollaron en condiciones extremadamente desafiantes. Dos equipos terrestres, asistidos por un helicóptero local, lucharon contra el tiempo y la topografía para socorrer a los aventureros. Lamentablemente, a pesar de los intensos esfuerzos, ninguna intervención pudo revertir el desenlace trágico.

Mark Jennings-Bates, portavoz de Kaslo SAR para la revista estadounidense People, describió el operativo como particularmente complicado, destacando que “la gran altitud y la poca luz” añadieron capas de dificultad al ya complejo rescate. El equipo encontró primero un cuerpo sin vida, mientras Matthew Yeomans fue localizado herido, falleciendo posteriormente en el hospital local.

La comunidad digital y las familias de Stacey y Matthew han manifestado su dolor a través de emotivos mensajes. Colleen Tourout, madre de Stacey, publicó un desgarrador mensaje en Facebook que resume la profunda tristeza: “Con un dolor inimaginable, las familias informamos que los perdimos a ambos, sucumbiendo a las heridas en un accidente todoterreno. Están juntos para siempre, como siempre supimos que sería”.