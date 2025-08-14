Un influencer intenta registrar su logo en la Oficina de Patentes y Marcas y la respuesta que recibe le deja en shock: "Yo sé que soy un rey, pero..."

El influencer "Galesote" ha compartido en TikTok el inesperado rechazo a su solicitud de marca, donde la institución alegó que su logo, una caricatura de su propio rostro, podría confundirse con un símbolo de la monarquía. El creador, divertido por la situación, replica en el video viral: "Ya sé que soy un rey, pero no me parezco tanto", mientras muestra su diseño junto a imágenes de la corona real.

La polémica del logo "real"

Los seguidores no han dudado en sumarse a la broma, llenando los comentarios de referencias monárquicas. Desde el apodo "El príncipe que no quiso ser rey" hasta preguntas jocosas sobre la cerveza Coronita, los usuarios han convertido el veredicto administrativo en un fenómeno viral. Algunos incluso bromean sobre el parecido físico entre el influencer y Felipe VI.

El video, que acumula ya más de 35.000 likes y 150 comentarios, ha puesto de manifiesto la creatividad de la comunidad digital para transformar un trámite frustrante en entretenimiento colectivo. "Galesote", por su parte, ha sabido capitalizar la situación interactuando con sus seguidores y alimentando el juego humorístico.

Mientras el logo sigue sin poder registrarse oficialmente, el influencer puede consolarse con haber conseguido algo quizás más valioso en el mundo digital: un momento viral que refuerza su conexión con la audiencia y consolida su imagen de creador cercano y con sentido del humor.