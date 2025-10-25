Muere la reina madre Sirikit de Tailandia a los 93 años

La exreina de Tailandia, Sirikit, madre del actual rey Vajiralongkorn y esposa del monarca con el reinado más largo del país, falleció el viernes por la noche a los 93 años, según informó el palacio este sábado.

La reina madre falleció "tranquila" en un hospital de Bangkok a las 21:21 hora local (14:21 GMT) del viernes por la noche, según un comunicado de la Oficina de la Casa Real tailandesa.

La familia real es venerada en Tailandia, tratada por muchos como figuras semidivinas y prodigada con una brillante cobertura mediática y retratos adornados con oro que cuelgan en espacios públicos y hogares privados de todo el país.

A lo largo de sus 66 años de matrimonio con el rey Bhumibol Adulyadej, Sirikit se forjó una doble reputación como fashionista y matriarca cariñosa del país; algunos medios occidentales la presentaron en portadas de revistas y la compararon con la ex primera dama estadounidense Jackie Kennedy.

"Había oído que había estado enferma y, dado que tenía más de 90 años, sabía que este día llegaría", declaró Sasis Putthasit, una empleada doméstica de 53 años, la madrugada del sábado en la capital, Bangkok.

"Pero no esperaba que fuera hoy", declaró Sasis a la AFP. "Me siento triste porque ella era una figura materna para el país y ahora se ha ido".

Sirikit había "sufrido varias enfermedades" mientras estaba hospitalizada desde 2019, incluyendo una infección sanguínea este mes, según informó el palacio en un comunicado.

"El estado de Su Majestad empeoró hasta el viernes y falleció... en el hospital Chulalongkorn a los 93 años", añadió.

El rey Vajiralongkorn ha ordenado a los miembros de la familia real que inicien un período de luto de un año, informó el palacio.

Desde la madrugada del sábado, los presentadores de noticias tailandeses fueron vistos vestidos de negro durante la transmisión matutina, en señal de luto público.

Su fallecimiento "marca un acontecimiento profundamente significativo para la Familia Real Tailandesa y para toda la nación, dada su inmensa popularidad y su profunda conexión con el difunto rey, quien sigue siendo profundamente venerado", declaró a AFP Pavin Chachavalpongpun, exdiplomático y académico tailandés especializado en estudios sobre la monarquía.

El reinado extraordinariamente largo del rey Bhumibol Adulyadej, de 1946 a 2016, estuvo marcado por la Segunda Guerra Mundial y aunque el hijo de Bhumibol heredó el trono hace unos nueve años, muchos aún lo veneran como la figura más fiel de la nación, y a Sirikit como su fiel compañera.

Se retiró de la vida pública en los últimos años debido a su delicada salud, con su privacidad protegida por estrictas leyes de lesa majestad que limitan lo que se puede informar sobre la familia real.

Pero en su glamoroso apogeo, en la década de 1960, se relacionó con presidentes estadounidenses y superestrellas como Elvis Presley, mientras que en su país de origen recorría Tailandia para visitar a aldeanos en zonas rurales.

Se la conocía como la "Madre de la Nación" y su cumpleaños se designó como el Día de las Madres del país.

Esta fotografía sin fecha facilitada por la Oficina de la Casa Real tailandesa muestra al rey tailandés Bhumibol Adulyadej hablando junto a la reina Sirikit en el Palacio Real de Bangkok. (Archivo)Imagen: Thai Royal Household Bureau/AFP

Sirikit apareció en las portadas de revistas de todo el mundo. Fue coronada como la reina más bella de la historia por Paris Match y como la mujer mejor vestida del mundo por Bunte Illustrierte.

En las décadas de 1950 y 1960, antes incluso de que nacieran miembros de la realeza como Kate de Gran Bretaña, Letizia de España y Máxima de los Países Bajos, Sirikit era considerada el epítome de la gracia y la elegancia reales.

En sus años de formación, Sirikit aparecía regularmente en el programa diario de televisión sobre la realeza, donde se mostraban sus esfuerzos y proyectos, desde su trabajo en favor del medio ambiente hasta su ayuda a los habitantes de las zonas rurales y su especial interés por la seda tailandesa.

Sin embargo, las apariciones públicas de Sirikit habían sido escasas desde que sufriera un derrame cerebral en 2012.