Cinco heridos, entre ellos un niño de 13 años, en un nuevo tiroteo en una universidad de Washington

Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el viernes por la noche en las inmediaciones de la Universidad Howard, en Washington D. C., en EE UU, según informó el Departamento de Policía Metropolitana (MPD). El suceso tuvo lugar alrededor de las 20:30 hora local, en Howard Place NW, junto al campus universitario.

De acuerdo con medios locales como DC News Now, NBC Washington y The Washington Post, las víctimas son tres hombres, una mujer y un niño de 13 años. Todos fueron trasladados a hospitales cercanos por los servicios de emergencia, y las autoridades confirmaron que sus heridas no ponen en riesgo sus vidas. Ninguna de las víctimas pertenece a la Universidad Howard, aunque uno de los heridos sí es estudiante de la Universidad Estatal Morgan.

El MPD detuvo a dos sospechosos en relación con el tiroteo, cuyas identidades no se han hecho públicas. Uno de ellos intentó huir del lugar, pero fue interceptado en el aparcamiento de un restaurante cercano. En la zona se recuperaron tres armas de fuego, según confirmaron los agentes.

Aumentan las medidas de seguridad tras el suceso

El tiroteo se produjo el mismo fin de semana en que la Universidad Howard celebraba su tradicional “Homecoming”, un evento que reúne a antiguos alumnos y estudiantes, incluido el partido de fútbol americano contra la Universidad Estatal Morgan. En un comunicado emitido el sábado, la institución aseguró que el incidente no guarda relación con la celebración ni involucra a miembros de su comunidad educativa.

“El Departamento de Policía de la Universidad Howard ha implementado medidas de seguridad reforzadas durante todo el fin de semana, incluida una mayor presencia de personal de seguridad y fuerzas del orden locales para garantizar un entorno seguro y acogedor para todos”, informó la universidad.

Durante una rueda de prensa posterior, la jefa del MPD, Pamela Smith, condenó la violencia armada en la capital estadounidense. “Necesitamos que la gente deje de tener armas en nuestra ciudad. No vamos a tolerar que las armas sigan circulando”, declaró a los medios.

Testigos relataron momentos de confusión y pánico durante el tiroteo. Uno de ellos contó a DC News Now que solo escuchó gritos antes de oír entre seis y siete disparos. “Entramos corriendo y no salimos hasta media hora después. No queríamos convertirnos en víctimas”, explicó.