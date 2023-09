Una mujer gana miles de euros por alquiler un lado de su cama a desconocidos cada noche

En tiempos desesperados, medidas desesperadas. Cuando una persona pierde dinero o no puede ganarlo, busca cualquier forma de incrementar su poder adquisitivo y persistir en tiempo de crisis económica, reinventándose y luchando por obtener nuevas oportunidades para mejorar sus ingresos y elevar los fondos de su cuenta bancaria. De esta forma, cualquier forma peculiar es aceptada. Por ejemplo, Monique Jeremiah, una mujer australiana de 36 años, ha revelado que alquila por las noches un lado de su cama a desconocidos a cambio de algún incentivo económico, lo que le ha hecho ganar miles de euros.

Esta nueva tendencia se llama "Hot bedding", una idea con la que algunas personas pueden horrorizarse, pero Jeremiah, según explicó a medios locales, no piensa demasiado en ello. "Soy modelo y emprendedora, y he decidido hacer esta práctica. El 'Hot bedding' es excelente para las personas que son capaces de desconectarse emocionalmente y dormir al lado de otra persona de forma totalmente respetuosa y sin ataduras. Es la situación perfecta, especialmente si eres sapiosexual, como yo, y prefieres el compañerismo al físico", dijo la mujer a Caters News. Y es que confesó que, con esta práctica, gana alrededor de 500 libras al mes, unos 583 euros. Solo por el simple hecho de dormir junto a otra persona.

La forma tradicional de esta práctica que se ha puesto de moda es compartir el colchón con personas que tengan diferentes turnos de descanso. Por ejemplo, una persona que trabaje de noche y otras que lo haga de día. Así, no coinciden y se turnan la cama. No obstante, Monique ha revelado que, directamente, duerme con esas personas. "Mi próspero negocio de agencia de educación internacional y alojamiento para estudiantes colapsó de la noche a la mañana", aseguraba en el New York Post.

Pese a dormir con desconocidos, Monique explica que "no hay contacto", así como que "se imponen normas". Es decir, "dormir junto a otra persona de forma respetuosa y sin ataduras. Se necesitan dos personas que respeten el espacio, los valores y los límites de cada uno", defiende.

Monique Jeremiah fundó una agencia de modelos, saltó a la fama y ahora explica sin tapujos que "nunca ha estudiado ni trabajado en relaciones públicas, periodismo o medios y nunca ha escrito un comunicado de prensa". "Mi objetivo es romper los estándares de la industria y sacar a la luz el valor de los modelos de diversidad en el marketing y la marca empresarial".