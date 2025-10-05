Una mujer se pone los ‘Dientes de Pavo’ y acaba con la nariz rota y un virus carnívoro

Leanne Abeyance, una mujer de 41 años originaria de Telford, Reino Unido, viajó a Turquía con la esperanza de mejorar su sonrisa, pero terminó enfrentando una emergencia médica devastadora. El procedimiento incluyó implantes dentales, injertos óseos y una elevación del seno maxilar. Durante la intervención, recibió 26 inyecciones mientras permanecía consciente, describiendo el dolor como “golpes de martillo”. Los dientes temporales comenzaron a desmoronarse, obligándola a recomponer su sonrisa “como un rompecabezas roto”.

Las complicaciones no tardaron en aparecer. Radiografías revelaron que algunos implantes perforaron su cavidad nasal, provocando hemorragias y dolores insoportables. El diagnóstico más grave fue una fascitis necrotizante, una infección agresiva que Leanne describe como “un virus que me está comiendo la nariz”. Ha sido hospitalizada más de ocho veces, sufre dolores intensos y tiene dificultades para respirar. El Servicio Nacional de Salud (NHS) se negó a financiar su reconstrucción, alegando que se trata de un procedimiento estético realizado en el extranjero.

Ante esta negativa, Leanne inició una campaña en GoFundMe para recaudar 6.000 libras destinadas a una cirugía privada. Hasta ahora ha conseguido 5.500. “Solo quiero encontrar un cirujano que me ayude y me libre de este dolor”, declaró, evidenciando la desesperación que atraviesa.