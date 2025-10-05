Un profesor de Educación Física revela la insólita excusa de una madre para que su hijo no haga la clase de natación

Un profesor de Educación Física en un instituto de Essonne, Francia, identificado como Thomas, ha compartido en redes sociales una de las excusas más peculiares que ha recibido para evitar la clase de natación. La nota justificativa, escrita por la madre de un alumno llamado Yohan, indicaba que el joven “ha ido a la peluquería” y que “no debe mojarse el pelo en dos días”, lo que ha generado una mezcla de incredulidad y humor entre los usuarios.

La normativa francesa, según el Decreto 88-977, establece que las dispensas para actividades físicas deben estar respaldadas por un certificado médico oficial. No obstante, en la práctica, muchos docentes optan por manejar estas situaciones con tacto para evitar confrontaciones con las familias.

La natación es, según Thomas, la asignatura que acumula más solicitudes de exención. En una clase típica, hasta tres de cada 35 alumnos presentan justificantes, muchos de ellos con argumentos poco convencionales. Esta anécdota pone de relieve dos cuestiones clave: la creatividad con la que algunos intentan eludir el deporte escolar y la necesidad de reforzar el valor de la Educación Física en el desarrollo integral de los jóvenes.