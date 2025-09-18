Una mujer sobrevive tras un atropello que le dejó "con el cerebro colgando del cráneo"

En un instante trágico en Rockford, Illinois, EE UU, Savanah White, una madre de 28 años, y su hijo Malakye, de 7 años, experimentaron un accidente que rozó los límites de la supervivencia humana. Un vehículo rojo los embistió mientras cruzaban en un patinete eléctrico, proyectándolos violentamente contra el asfalto en un suceso que desafió toda expectativa médica. Las consecuencias del impacto fueron devastadoras: White sufrió fracturas múltiples, incluyendo 26 huesos faciales, una pelvis destrozada, un pulmón colapsado, dos ictus y un aneurisma que pusieron en riesgo su vida de manera inmediata.

Los médicos enfrentaron un escenario crítico donde las probabilidades de supervivencia parecían mínimas. White quedó clínicamente muerta durante un breve periodo, con parte de su cerebro expuesto, lo que normalmente representaría un daño irreversible. Los profesionales debieron realizar complejas intervenciones, incluyendo injertos de piel tomados de su propia cicatriz de cesárea y la instalación de placas metálicas para estabilizar sus fracturas faciales.

Su hijo Malakye no quedó exento del sufrimiento: ingresó con una pierna fracturada y requirió dos intervenciones quirúrgicas cerebrales, lo que incrementaba la angustia familiar.

Reconstrucción y resiliencia

Durante su recuperación, White experimentó momentos de profunda confusión. Al despertar, tras seis días de inconsciencia, intentó arrancarse el tubo de traqueotomía, manifestando una voluntad de supervivencia extraordinaria. El personal médico debió mostrarle un espejo para que comprendiera la magnitud de sus lesiones.

Un año después, los efectos del trauma persisten. White padece trastorno por estrés postraumático (PTSD), ha perdido permanentemente su sentido del olfato y desarrolló un miedo profundo a conducir o cruzar calles sin compañía.

Lo más sorprendente es que tanto madre como hijo sobrevivieron. En su rostro, White conserva únicamente una pequeña cicatriz que describe con humor como un emblema similar a la de Harry Potter, símbolo de su increíble recuperación. Por su parte, el Departamento de Policía de Rockford permanece en silencio sobre los detalles específicos del accidente.