Navalni no pierde el sentido del humor en su primera comparecencia desde la prisión del Ártico

Alexei Navalni no pierde el sentido del humor. El líder opositor ruso reapareció en una videoconferencia desde la colonia penitenciaria Lobo Polar en el Ártico a la que fue trasladado a finales del pasado año. Y lo hizo con sorna, preguntando a los funcionarios de su antigua prisión si habían organizado una fiesta por su reubicación. El juez, pese a esbozar una ligera sonrisa, rechazó la cuestión, pero Navalni repuso: «Vale, lo diré de otro modo: ¿fue una fiesta o una velada de karaoke?».

Los medios de comunicación difundieron las imágenes de su intervención telemática desde la colonial penal de la región de Kharp, un antiguo gulag soviético situado a 1.900 kilómetros hacia el norte de Moscú. La videoconferencia fue retransmitida en la sala de un tribunal situado a cientos de kilómetros de distancia, en la ciudad de Kovrov, en la región de Vladimir, en el centro del país, cerca de la Colonia Penal nº 6, donde el crítico de Vladimir Putin estuvo recluido hasta el pasado mes de diciembre. Su equipo se mostró incapaz durante casi tres semanas de dar con su paradero.

Un sarcástico Navalni, vestido de negro y completamente rapado, bromeó sobre el clima del Ártico y su experiencia en Lobo Polar. «Una lágrima corre por mi mejilla, estoy tan contento de veros a todos. Mi querido tribunal de Kovrov», dijo. «Las condiciones aquí (en la colonia penal de Kharp) –y con esto me refiero a ustedes, estimados acusados– son mejores que en la IK-6 de Vladimir. Sin embargo, hay un problema, y no sé ante qué tribunal presentar una demanda al respecto: aquí hace mal tiempo».

En la vista del miércoles, Navalni recurrió su traslado a una celda de aislamiento por insultar a un inspector de prisiones, pero el juez rechazó la apelación. «Pensar que Putin se contentará con encerrarme en un cuartel del extremo norte y dejará de torturarme en el confinamiento de castigo no sólo fue una cobardía, sino también una ingenuidad», había declarado horas antes.

La pasada semana, el opositor consiguió transmitir a sus seguidores un mensaje sobre la vida en Lobo Polar, donde las temperaturas invernales pueden descender por debajo de los 30 grados bajo cero. «Hoy he salido a dar un paseo, me he congelado y he pensado en Leonardo DiCaprio y en el truco del caballo muerto de su personaje en la película The Revenant. No creo que hubiera funcionado aquí. Un caballo muerto se congelaría en unos 15 minutos. Aquí se necesita un elefante. Un elefante caliente o incluso asado. Si abres la barriga de un elefante recién asado y te metes dentro, puedes mantenerte caliente durante un rato. Pero ¿dónde voy a conseguir un elefante caliente y asado en Yamal, sobre todo a las 6.30 de la mañana? Así que seguiré congelándome».

Navalni cumple una condena de más de 30 años de prisión por cargos de fraude y extremismo. Lleva detenido desde enero de 2021, cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde estuvo recuperándose de un envenenamiento. En una nueva muestra de rebeldía, instó a sus seguidores a votar a cualquiera menos a Putin en las elecciones presidenciales que se celebrarán en marzo.