Así es la prisión IK-3, el lugar perdido del Ártico donde está encerrado Navalni

El opositor ruso, Alexei Navalni, estuvo varios días desaparecido y nadie supo sobre su paradero hasta que reapareció, en perfecto estado de salud, en una cárcel de Siberia. Desde la prisión IK-3 en el Ártico, el político caído en desgracia por enfrentarse al presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguraba que estaba bien.

La prisión IK-3 se encuentra a casi 2.000 kilómetros al noreste de Moscú, justo encima del Círculo Polar Ártico. Situada en la pequeña localidad de Kharp, en el oeste siberiano, también recibe el sobrenombre de "Lobo polar", pues está rodeada de cientos de kilómetros de tundra y los montes Urales. La prisión fue fundada en la década de 1960 y tiene una capacidad para mil personas. En invierno, las temperaturas nunca superan los 10 grados bajo cero y podrían llegar incluso a los 28 grados bajo cero. En esta estación, la luz del día no dura más de dos horas.

Según su sentencia, Navalni deberá cumplir una pena de prisión de 19 años, en un "régimen especial". Según Moscow Times, Navalni fue enviado a esta nueva prisión para un "aislamiento máximo", en el marco de las próximas elecciones presidenciales rusas de 2024.

Heredado del Gulag soviético, el sistema penitenciario ruso ha cambiado poco. Según explica el medio de comunicación ruso independiente Vyorstka, los prisioneros sufren abusos, carecen de ropa y bienes esenciales y también son abusados física y psicológicamente.

"No digo 'ho ho ho', sino 'oh oh oh' cuando miro por la ventana, por donde puedo ver la noche, luego la tarde y luego la noche", ha explicado el opositor, que se encuentra en uno de los territorios rusos situados más al norte del planeta. Sobre su traslado, lo ha recordado "muy cansado" e incluso esperaba que nadie supiese de él hasta mediados de enero.

Su entorno, incluidos sus propios abogados, llevaban varias semanas denunciando su desaparición, después de que no compareciese en varias vistas judiciales. "Por eso me sorprendió cuando abrieron ayer la puerta de la celda y me dijeron: 'un abogado a venido a verme'", ha dicho Navalni, agradecido por todo el apoyo. En este sentido, ha pedido que nadie se preocupe por él.