"Netanyahu está jugando con fuego en su relación con EE UU y eso solo daña a Israel"

Estados Unidos y la Unión Europea han aumentado la presión para lograr un alto el fuego. ¿Es factible?

No veo un alto el fuego inmediato en Gaza. Desafortunadamente las negociaciones entre las partes no están yendo bien. Israel tiene todavía 132 rehenes cautivos por Hamás y su situación es bastante delicada.

Estados Unidos ha pasado de rechazar el alto el fuego por considerar que favorecía a Hamás a abstenerse en la ONU. ¿Está Israel cada vez más aislada?

La relación entre Estados Unidos e Israel es cada vez más tensa como se ha comprobado esta semana. Netanyahu amenazó con no enviar a una delegación israelí a Washington aunque finalmente si la ha enviado. Pienso que el primer ministro israelí está jugado con fuego, no puede comportarse de ese modo con Estados Unidos porque el país afectado es Israel.

Las familias de los secuestrados también piden una tregua que traiga de vuelta a los rehenes. ¿Hasta cuando puede el Gobierno aguantar la presión interna?

El regreso de los secuestrados no es una decisión exclusiva de Israel, necesitamos que la otra parte esté de acuerdo. Y en ese otro lado tenemos a una organización terrorista, Hamás, con la que no tenemos contacto. Hamás no tiene ninguna intención de solucionar esta crisis ni de tomar la iniciativa.

¿Debe Israel hacer más para evitar la hambruna en Gaza?

Claramente Israel debe hacer más para prevenir una crisis alimentaria en la Franja de Gaza y que fluya más ayuda y más alimentos. Obviamente si se pudiera ejecutar un plan de distribución de la comida que no incluya a Hamás sería mejor, pero tampoco veo a los soldados israelíes repartiendo la ayuda en Gaza. Eso supondría que tuvieran que construir algún tipo de asentamientos y no sería una buena idea. Pero definitivamente Israel tiene que asegurarse que organizaciones internacionales estén comprometidas y puedan realizar su función de distribución de alimentos y productos esenciales. En estos momentos lo que está ocurriendo es que Hamás está apropiándose de parte de los cargamentos de ayuda que llega a Gaza y eso es un problema mayúsculo.

¿Está Israel dañando su imagen dentro de la comunidad internacional?

Es cierto que Israel está perdiendo el apoyo de la comunidad internacional por el deterioro de la situación en Gaza. Pero también es cierto que si Hamás libera a los rehenes que mantiene secuestrados desde hace casi seis meses, la situación podría mejorar muy rápido.

EE UU ha reiterado que la operación en Rafah sería un error. ¿Por qué Israel mantiene la ofensiva?

Estados Unidos no dice que sea un error sino dice que no se puede llevar a cabo sin evacuar a la población civil. Israel tiene que llevar a cabo una evacuación antes de iniciar cualquier operación militar sobre el terreno. Rafah es crucial porque sigue Hamás controlando esa zona y por la zona de contrabando cercana a la frontera con Egipto.

¿La operación en Rafah puede incendiar la retórica del genocidio en Gaza de los enemigos de Israel?

Respecto a la demanda de Sudáfrica todavía creo que va a tener muy complicado probar que ha habido un genocidio porque cuando un país realiza una evacuación de la población o anuncia con antelación sus planes militares no se puede considerar un genocidio. En cada fase de la guerra, Israel ha anunciado con antelación cuáles iban a ser sus siguientes pasos.

La situación se ha intensificado en el norte en los últimos dias. ¿Qué riesgo hay de una guerra abierta con Hizbulá?

Israel ha estado bajo fuego intenso de Hizbulá durante los últimos seis meses. Más de cien mil israelíes han sido desplazados de sus hogares y los que se han quedado están bajo una amenaza constante. Han matado a un civil está semana. No creo que ningún país democrático pueda aguantar este nivel de hostilidad sin reaccionar.