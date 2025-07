Un piloto aclara por qué es obligatorio activar el modo avión al volar

El verano es sin duda alguna el boom para los viajes en España. Cada vez más personas deciden tomarse unos días de descanso, ya sea para disfrutar de la playa, visitar pueblos con encanto o hacer alguna escapada por Europa. Por carretera o por avión, estos se dan de forma masiva en los meses de verano.

La mayoría de estos viajes se dan entre julio y agosto, con julio ligeramente por delante como el mes más elegido. O principios de agosto como las semanas de los viajes por excelencia. Por ello, hay que prestar atención a todo lo que rodea los viajes, en este caso hablando de viajes en avión.

Una de las principales advertencias que suelen expresar los pilotos antes de iniciar el vuelo es que apaguemos nuestros teléfonos o los pongamos en "modo avión". Esta advertencia tiene más importancia de lo que parece y es que repercute directamente en algunas de las fases del vuelo, incluyendo el aterrizaje.

¿Por qué es obligatorio poner el modo avión durante el viaje?

El piloto profesional Pedro Durán, comandante A320, explica a través de su canal de TikTok algunos de los factores más importantes a la hora de tomar un vuelo, así como datos precisos sobre los pilotos de avión que la gente desconoce. En este caso, explica lo que sucede cuando no activas el modo avión del teléfono móvil.

En su vídeo, comienza explicando que "por debajo de los 3000 metros de altura las tripulaciones activamos unos protocolos que llamamos cabina estéril. En los que reducimos al máximo cualquier tipo de distracción, los móviles con sus interferencias pueden generar alertas o avisos falsos y que nos digan en cabina por ejemplo que se ha abierto una puerta, que un equipo tiene una baja presión o que un equipo directamente ha dejado de funcionar".

"Esto en las fases sensibles como pueden ser el despegue, la aproximación o el aterrizaje puede tener consecuencias no deseables. Hay un momento en el que todavía no es más crítico que es en las aproximaciones de precisión sin visibilidad, en los que nosotros tenemos que guiar al avión sin ningún tipo de referencia visual exterior hasta el contacto de las ruedas con la pista".

"Es en estos momentos en los que nosotros dependemos al 100% de la precisión y la fiabilidad de los equipo de navegación". Por ende, es tan importante que no haya ningún tipo de interferencia.

Consecuencias legales de no activar el modo avión del teléfono móvil

No activar el modo avión durante un vuelo puede acarrear consecuencias legales para los pasajeros , aunque suelen ser de tipo administrativo y no penal. En muchos países, las autoridades de aviación civil imponen multas a quienes no cumplen con las normas de seguridad a bordo, incluyendo la obligatoriedad de activar el modo avión en dispositivos electrónicos durante todo el trayecto. Estas sanciones pueden variar en función del país y de la gravedad de la infracción.

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) , por ejemplo, establece que todos los dispositivos electrónicos deben permanecer en modo avión para minimizar los riesgos, siendo obligatorio atender a la normativa y respetar las indicaciones de la tripulación . No hacerlo implica exponerse a sanciones administrativas ya la posibilidad de ser incluido en listas de pasajeros conflictivos.