Nuevo detenido por el intento de atentado yihadista durante Halloween en Michigan

Un individuo de 19 años del área de Seattle ha sido arrestado; las autoridades le imputan su participación en un complot terrorista frustrado en Michigan. Se trata deloctavo arresto en relación con un ataque terrorista supuestamente planeado para el fin de semana de Halloween.

Saed Ali Mirreh, de 19 años, de Kent, Washington, fue detenido por agentes del FBI. La investigación señala que estaba en comunicación con otros siete presuntos simpatizantes del Estado Islámico, que han sido arrestados en el caso.

Los terroristas yihadistas tienen órdenes permanentes de atacar cualquier festividad de los infieles y en especial las de carácter religioso, como ocurre con las próximas Navidades.

Saed, junto con el presunto cómplice Tomas-Kaan Jimenez-Guzel, fueron acusados de conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada —en este caso, ISIS— y un cargo de intento de proporcionar apoyo material a la banda, según una denuncia del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.