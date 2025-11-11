Ucrania golpea el corazón energético del Kremlin

Ucrania ha lanzado una nueva oleada de ataques contra las infraestructuras energéticas de Rusia, en lo que denomina una estrategia para debilitar la maquinaria de guerra del Kremlin. El Estado Mayor ucraniano confirmó este sábado un bombardeo contra una refinería en la región rusa de Sarátov y otro contra una terminal petrolera en el puerto de Feodosia, en la península ocupada de Crimea.

«En el marco de la destrucción del potencial militar y económico del agresor ruso, durante la madrugada del 11 de noviembre, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la refinería de Sarátov», señala el comunicado oficial. Las autoridades ucranianas informaron de varias explosiones que provocaron un incendio masivo en la instalación, una de las mayores del país, que produce más de veinte tipos de derivados del petróleo, entre ellos gasolina, gasóleo y fueloil, utilizados en gran medida por el Ejército ruso.

En Feodosia, Kiev asegura haber causado daños significativos en varios depósitos de combustible. Por su posición estratégica en la costa oriental de Crimea, esta terminal desempeña un papel crucial en la transferencia de productos petroleros desde Rusia hacia las tropas desplegadas en el frente sur ucraniano. Además, el Estado Mayor confirmó un ataque exitoso contra un almacén de material militar y una concentración de personal ruso en la parte ocupada de la región de Donetsk. Según algunos cálculos, la campaña de bombardeos ha reducido en más de un 20 % la capacidad de refinación de petróleo de la Federación Rusa, un golpe directo a la principal fuente de financiación de la guerra.

Mientras Ucrania intensifica sus ataques en la retaguardia, Rusia afirma avanzar con fuerza en varios frentes. El Ejército ruso aseguró este sábado haber conquistado nuevas posiciones en los bastiones de Pokrovsk (Donetsk) y Kúpiansk (Járkov), además de otra localidad en Zaporiyia. Según el parte de guerra difundido en Telegram, las tropas de Moscú tomaron 256 edificios en Pokrovsk, epicentro de los combates más intensos del Donbás, y un centenar de viviendas en la localidad de Rig, situada en las afueras de la ciudad.

Las fuerzas rusas también habrían asegurado Hnativka, al sureste de Pokrovsk, un importante nudo hullero y logístico. En la cercana Mirnograd, Moscú afirma que sus unidades expulsan a las fuerzas ucranianas de los barrios del oeste, este y sur. Además, el Ministerio de Defensa ruso informó que unidades del Sexto Ejército controlan todo el este de Kúpiansk, ciudad que el presidente Vladímir Putin declaró “completamente cercada” a finales de octubre, algo que Kiev niega rotundamente.

En el frente sur, Rusia anunció la conquista de la aldea de Novouspenivka, en Zaporiyia, y asegura que sus tropas “progresan a marchas forzadas” desde el mes pasado. Putin afirmó el 26 de octubre que su ejército había rodeado a medio centenar de batallones ucranianos, unos 10.500 soldados, tanto en Pokrovsk como en Kúpiansk, y exigió su rendición. Ucrania, por su parte, reconoce pérdidas territoriales, pero sostiene que la propaganda rusa exagera sus victorias y que los avances se han logrado “a costa de decenas de miles de bajas”.

El conflicto entra así en una nueva fase de guerra de desgaste, donde cada explosión industrial y cada metro ganado en el frente redefine el equilibrio de poder en la contienda más sangrienta de Europa desde 1945.

Con información de la agencia Efe