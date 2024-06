El osado ataque ucraniano con bombas de racimo que compromete a EEUU y envalentona a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado sobradas muestras de su apoyo a Ucrania a través de unos envíos periódicos de armamento que son fundamentales para su defensa, especialmente con los sistemas antiaéreos Patriot. Pero, siempre que ha podido, ha dejado claro que es necesario poner ciertos límites al uso que las tropas ucranianas hacen de estas armas para evitar abrir heridas innecesarias.

La prueba de que cualquier precaución es poca se ha vivido este fin de semana, cuando el ejército ucraniano decidió, según la denuncia de Moscú, atacar a la población civil con las tan denostadas bombas de racimo instaladas en los misiles ATCAMS entregados por Washington. En una acción demasiado osada, Kyiv rompió de una sola vez varias reglas no escritas (no atacarás a la población civil, no usarás bombas de racimo y, a ser posible, solo utilizarás el armamento estadounidense para objetivos militares justificados) y la imprudencia ha tenido consecuencias.

Este lunes, Moscú ha hecho formal su protesta ante la embajadora de Estados Unidos, Lynn Trace, por el ataque ucraniano perpetrado el domingo contra el puerto crimeo de Sebastopol que se saldó con cinco civiles muertos.

"Estados Unidos (...) carga con la misma responsabilidad que el régimen de Kiev por este malvado acto", informó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado recogido por la agencia Efe.

Según la diplomacia rusa, EE.UU. "lleva a cabo una guerra híbrida contra Rusia y se ha convertido en parte del conflicto al suministrar al Ejército ucraniano el armamento más moderno, incluyendo los misiles ATACMS con bombas de racimo utilizados contra la población de Sebastopol".

Además, denunció que "la elección de los objetivos y la creación de las misiones de vuelos (de los misiles) es llevada a cabo por especialistas militares estadounidenses".

Exteriores declaró a la embajadora que "estas acciones de Washington, que tienen el fin de alentar a las autoridades pronazis de Ucrania a continuar las acciones bélicas hasta el último ucraniano, al permitir atacar territorio ruso, no quedarán impunes". "Responderemos sin falta", alertó la diplomacia rusa.

Este domingo las fuerzas ucranianas lanzaron cinco misiles ATACMS contra Sebastopol, base de la Flota rusa del Mar Negro, cuatro de los cuales fueron derribados por las defensas antiaéreas rusas, pero otro quinto se desvió de su rumbo, según Defensa, y explotó sobre el litoral de la península, matando a cuatro civiles e hiriendo a más de 150.

Según los canales de Telegram, un misil estalló en una playa en la que descansaba el domingo gran cantidad de gente, aprovechando el calor estival.

El Ministerio de Defensa de Rusia responsabilizó inmediatamente a Washington del ataque por suministrar a Kiev los misiles ATACMS lanzados por el Ejercito ucraniano y autorizar su uso contra territorio ruso.

"La responsabilidad por este ataque de misiles deliberado contra la población civil de Sebastopol recae ante todo en Washington, que suministró estas armas a Ucrania, y también el régimen de Kiev, desde cuyo territorio fue lanzado este ataque", señaló en Telegram.

El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, dio permiso a Ucrania a fines de mayo para atacar objetivos en territorio de Rusia utilizando armas proporcionadas por Estados Unidos, pero sólo si se trataba de objetivos militares en la zona fronteriza rusa cerca del área de la región nororiental de Járkiv, informa Efe.

Sin embargo, esta autorización, según confirmó a EFE un funcionario estadounidense, no se extiende a misiles de largo alcance como el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército conocido como ATACMS y utilizado el domingo en Sebastopol, según las autoridades rusas