Trump promete defender a Polonia si las incursiones rusas siguen escalando y lanza una peligrosa advertencia

Donald Trump expresó de forma categórica su respaldo a Polonia ante una posible agresión rusa, en declaraciones realizadas fuera de la Casa Blanca. El presidente estadounidense subrayó el compromiso de su país con la seguridad de sus aliados, en un momento de máxima tensión en Europa del Este.

La alarma se desató tras la incursión de 19 drones Shahed-2 en territorio polaco, una acción que ha sido interpretada como un desafío directo a la integridad de la OTAN. Las fuerzas de defensa polacas respondieron de inmediato, logrando interceptar y neutralizar varias de las aeronaves no tripuladas.

La OTAN activó el Artículo 4 y desplegó cazas multinacionales en la región, reforzando la vigilancia aérea y terrestre. La alianza atlántica ha dejado claro que no tolerará provocaciones que pongan en riesgo la estabilidad regional.

Líderes como Volodymyr Zelenskyy y Radosław Sikorski han exigido una respuesta firme. Entre las propuestas más destacadas figura la construcción de un “muro antidrón” en la frontera con Rusia, una medida que refleja la necesidad de adaptar las defensas a los nuevos escenarios de guerra tecnológica.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que la situación actual representa el mayor riesgo geopolítico desde la Segunda Guerra Mundial, y pidió unidad internacional frente a lo que considera una amenaza directa a la soberanía europea.

En el plano diplomático, la conversación telefónica entre Trump y el presidente polaco Karol Nawrocki ha sido clave para coordinar posturas. La invasión de drones ha tenido réplicas en Estonia y Rumanía, lo que amplía el alcance de la crisis y exige una respuesta conjunta de la comunidad internacional.