El país más invadido de Europa duplica su Ejército por el miedo a Putin

Pocos países tienen en Europa un historial de invasiones (en su contra) tan triste como Polonia. A lo largo de los siglos, romanos, turcos, rusos, franceses, prusianos, austriacos, alemanes y así hasta una docena de pueblos han entrado alguna vez en tierras polacas para controlar sus instituciones, asediar sus ciudades y someter a la población.

Su privilegiado emplazamiento como puente del este y el oeste es también su condena, especialmente por encontrarse en medio de dos gigantes como Alemania (o la vieja Prusia) y Rusia (o la antigua URSS), que fueron invadiendo sucesivamente el país durante la Segunda Guerra Mundial.

Por eso cada vez que suenan tambores de guerra el país se pone en guardia, y lo ha vuelto a hacer ahora que el Kremlin, con el beligerante Vladimir Putin a la cabeza, ha invadido Ucrania. Nadie tiene la seguridad de que no vaya a hacerlo con el resto de vecinos.

La prueba de esto es que en apenas una década las fuerzas armadas polacas han duplicado sus efectivos al pasar de 95.000 a 200.000, incluidos 148.000 soldados regulares activos y una fuerza de defensa territorial de 38.000 militares establecida en 2015.

El objetivo final es una fuerza total de 300.000, lo que daría a Polonia cómodamente el mayor ejército terrestre de la OTAN en Europa.

El plan es acumular un total de 1.600 tanques de batalla, incluidos unos 1.000 sólo de Corea del Sur, según recogen fuentes militares consultadas por The Times. Esto supone contar con un Ejército más grande que el de Gran Bretaña, Francia, Alemania, España e Italia juntos.

Este año se prevé que el gasto en defensa aumente a más del 3 por ciento del PIB. Algunos cálculos sugieren que podría superar el 4 por ciento, que sería el más alto de la OTAN.

El ex ministro de Defensa Mariusz Blaszczak, uno de los artífices de este plan, tiene claro cuál es el objetivo: "Estamos haciendo esto para crear tal [nivel de] presencia que disuada a Putin de atacar Polonia", declaró a The Times en una entrevista.

Los planes de los vecinos de Rusia

Polonia sigue de esta manera una tendencia que es común entre todos sus vecinos, que están rescatando el servicio militar obligatorio, aumentando su flota de tanques y aviones y planificando una línea defensiva, somo es el caso de las tres repúblicas bálticas.

Y la situación no deja hacerse más preocupante con declaraciones como las del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, que este fin de semana ha amenazado con abandonar a los países de la OTAN a su suerte ante Rusia si no aumentan su gasto en defensa.

La velada amenaza del aspirante a la Casa Blanca ha sido respondida por Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, que aseguró que “cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo”.

“Espero que, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, Estados Unidos seguirá siendo un aliado fuerte y comprometido de la OTAN”, ha añadido.

El programa de rearme de Polonia comenzó en serio a finales de 2018 y tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, confirmar a EE UU como el principal garante de la seguridad de Polonia, duplicando el gasto en defensa y encargando copiosas cantidades de equipo estadounidense avanzado: 366 tanques M1 Abrams, 486 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes Himars, al menos 32 aviones de combate F-35.

Por otro, apostar por reforzarse ante la guerra tradicional, en el campo de batalla, frente a aquellos que vaticinaban que las guerras del siglo XXI serían solo electrónicas. La invasión de Ucrania por parte de Rusia le ha dado la razón.