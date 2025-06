Un pasajero británico, el único superviviente de accidente del vuelo AI171: "Se oyó un fuerte ruido"

Al menos un pasajero habría sobrevivido al trágico accidente del vuelo AI171 de Air India a bordo del que viajaban 242 pasajeros, pese a las declaraciones previas de las autoridades. El accidente ocurrió apenas cinco minutos después de que la aeronave despegara de la ciudad india de Ahmedabad con destino a Londres.

Los equipos de rescate en un primer momento apuntaron a que las esperanzas de encontrarse superviviente eran "bajas", no obstante, con el paso de las horas el Comisionado de Policía de Ahmedabad han confirmado que al menos un pasajero habría sido trasladado al hospital. El pasajero en cuestión es el ciudadano británico Vishwash Kumar Ramesh de 40 años, según informa el medio Hindustan Times.

Kumar se encontraba en el país asiático junto a su hermano Ajay Kumar Ramesh (45) visitando a su familia, y se disponían a volver a Reino Unido cuando sucedió la tragedia. Medios locales apuntan a que el hasta ahora único superviviente del que se tiene constancia "se encuentra en estado crítico y actualmente recibe tratamiento" en el Hospital Civil de Asaewa.

En declaraciones recogidas por el Hindustan Times, Kumar, que aún conservaba la tarjeta de embarque, habría asegurado: "Treinta segundos después del despegue, se oyó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo sucedió rapidísimo (...) Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital".