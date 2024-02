Las perspectivas del régimen de Putin

Aproximadamente dentro de un mes, los rusos votarán para elegir presidente y el líder del país desde hace mucho tiempo, Vladimir Putin, seguramente asegurará su quinto mandato en el Kremlin. Había predicho este resultado ya en 2013, incluso cuando no imaginaba la guerra en Ucrania, pero incluso hace diez años me parecía obvio que el actual gobernante de Rusia morirá en el cargo a veces a una edad muy avanzada.

¿Cómo sucedió que Rusia rechazó el cambio democrático de poder en favor de la presidencia vitalicia de Putin? Yo diría que surgió de una combinación de antecedentes y tradiciones históricas, por un lado, y de políticas sofisticadas aplicadas por las élites gobernantes, por el otro.

En primer lugar, cabe señalar que la historia de Rusia se ha construido en torno a la sed de expansión territorial y aspiraciones imperiales desde que Moscovia se estableció como imperio incluso antes de convertirse en Rusia en el sentido contemporáneo. Además, la nación se ha visto impulsada durante siglos por un sentimiento de singularidad –religiosa, cultural, ideológica y militar– que se ha fusionado con la identidad del país. Desde el establecimiento de la Rusia moderna en el siglo XVI, esta se basó económicamente en el uso de sus vastos recursos naturales, por lo que nunca se ha cuestionado el derecho del Gobierno central a redistribuir la riqueza de la nación. Todo esto hace que el fuerte sistema político centralizado sea bastante natural para Rusia.

En segundo lugar, yo diría que el equipo de Putin hizo un trabajo brillante desde que surgió como líder nacional en 1999 porque orquestó un cambio muy lento pero gradual en el sistema social, intercambiando la libertad económica por la expresión política. El sistema, que al mismo tiempo proclamaba el respeto a las leyes y las normas, pero presuponía exclusiones masivas y combinaba negocios con servicios públicos, les pareció muy común a los rusos y se acostumbraron a ellos con bastante rapidez. Las autoridades lograron complacer a la gente común con enormes aumentos en las pensiones y el gasto social, creando la sensación de que por primera vez la gente disfrutaba de una porción decente de las riquezas de la nación. Y, finalmente, Putin y su equipo habían hablado con su pueblo de una manera mucho más sencilla y transparente que la oposición liberal.

Además, el Kremlin ha utilizado con maestría la propaganda estatista que fue bien recibida por el pueblo ruso. Ya en 2010 sostuve que la Rusia de la década de 2000 no se parece en nada a la Unión Soviética de la década de 1970: el nuevo orden autoritario emergente se ha construido sin la prohibición soviética de la información –internet es en gran medida gratuito incluso ahora, y los recursos son «hostiles» para el Kremlin, de fácil acceso– y las fronteras soviéticas selladas –los rusos pueden abandonar su país sin muchos problemas incluso en tiempos de guerra–. Reproducir un sistema en gran medida autoritario en un país donde la gente es personalmente libre fue un logro increíble para los dirigentes del Kremlin que debería ser estudiado a fondo por los analistas occidentales. Añadiría aquí que, de hecho, Putin había utilizado unos diez años –empezando por la anexión de Crimea– para cambiar las prioridades de los rusos: el llamado «consenso de Crimea» puso en la mente de los pueblos los aspectos geopolíticos e ideológicos por encima de los económicos, y se convirtió en la base que permitió a Rusia sobrevivir una década de sanciones occidentales y desaceleración económica sin descontentos políticos visibles y la preparó para enfrentar presiones externas aún más fuertes derivadas de la audaz aventura ucraniana del presidente Putin.

Hoy en día, no hay duda de que Putin no tiene adversarios importantes. La oposición rusa, la mayor parte de la cual ahora reside en el extranjero, finalmente abandonó todos los temas vitales para sus compatriotas rusos, concentrándose en apoyar a Ucrania y, por lo tanto, siendo vista como traidora por la mayoría de la población rusa. Los críticos internos pueden atraer a algunos simpatizantes que no están dispuestos a apoyarlos (como Boris Nadezhdin, el aspirante presidencial de los liberales, fue descalificado por la Comisión Electoral Central, casi nadie salió a protestar por la decisión).

En mi opinión, la fortaleza actual del régimen de Putin se basa en dos pilares. Por un lado, pocas personas se dan cuenta de cuántos rusos –y no sólo los más altos burócratas y «silovikis», sino también empleados estatales de todos los rangos, empresarios, habitantes urbanos ricos e incluso jubilados– están interesados en la estabilidad de la actual situación del régimen. Puede que me equivoque, pero diría que si se desmorona mañana, habría más perdedores que ganadores en la sociedad rusa, al menos a corto plazo, pero las consecuencias inmediatas son las más importantes para la mayor parte de cualquier sociedad. Por otro lado, el equipo de Putin ha demostrado ser muy sólido –incluso durante la guerra casi nadie ha desertado– e incluso si Vladimir Putin se fuera, se podría argumentar que su sistema puede sobrevivir al desafío, especialmente si llega no de la noche a la mañana, pero al menos de forma algo esperada.

Hoy en día, la élite de Putin es efectivamente dueña de Rusia y se da cuenta de que las ventajas causadas por esa posición superan cualquier descontento que pueda producirse por la cooperación forzada dentro de ella. Por el contrario, las fuerzas anti-Putin ahora luchan entre sí con más fiereza que contra el Kremlin porque no tienen nada que defender.

Mi última reflexión será que a principios de 2024 el Kremlin ha llegado bastante lejos tanto en sus esfuerzos bélicos como en su presión sobre el público, por lo que hay muchas opciones para desradicalizarse si tal medida fuera necesaria (en otras palabras, para optar por otra «era Medvedev» si Putin se va), por lo que todo lo anterior debería obligarnos a reflexionar una vez más si quienes declaran que los tiempos de Putin han terminado tienen razón. Aunque los regímenes autoritarios personalistas rara vez sobreviven a sus fundadores, el caso ruso puede desarrollarse con un estilo sorprendentemente diferente, abriendo camino a la transformación y supervivencia del régimen hasta bien entrada la década de 2030.