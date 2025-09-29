El plan de comidas gratis del presidente de Indonesia, su gran promesa electoral, termina con 6.000 intoxicados

Escándalo en Indonesia: más de 6.000 personas han resultado intoxicadas tras el arranque del plan de comidas gratuitas del presidente Prabowo Subianto, su gran promesa electoral.

Hospitales de varias regiones han colapsado con pacientes que sufren vómitos, diarreas y fuertes dolores estomacales. Pese a la magnitud del problema, el mandatario insiste en mantener el programa, presupuestado en más de 4.000 millones de euros anuales, y achaca lo ocurrido a fallos puntuales de proveedores.

La oposición denuncia una grave imprudencia y advierte de que este episodio puede convertirse en la primera gran crisis de confianza de su mandato.