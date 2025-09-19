Poda los árboles de un parque público con la mejor de sus intenciones y un vecino le acaba denunciando

En la ciudad italiana de Treviso, un episodio insólito ha puesto en evidencia el choque entre la solidaridad ciudadana y las normas administrativas. Davide, un jubilado que durante años ha dedicado su tiempo al cuidado de un parque público, fue objeto de una intervención policial tras ser denunciado por una vecina, molesta por la presencia de una planta con espinas.

El parque, según el testimonio de Davide, fue creado y embellecido por él y otros vecinos, muchos de ellos antiguos agricultores. Con esfuerzo colectivo, transformaron un solar abandonado en un espacio verde funcional, limpio y seguro. Incluso adquirieron equipamiento propio para realizar las tareas de mantenimiento con responsabilidad.

La intervención de los agentes, aunque respetuosa, dejó perpleja a la comunidad. Solicitaron documentación y advirtieron sobre una posible sanción por trabajos no autorizados, lo que generó una fuerte reacción vecinal. Muchos habitantes del barrio expresaron su indignación, calificando la denuncia como “la apoteosis de la maldad humana”.

Los vecinos recuerdan cómo el parque, antes invadido por maleza, ratas e insectos, fue recuperado gracias al compromiso de ciudadanos como Davide. Una vecina relató la transformación del lugar, que pasó de ser inhóspito a convertirse en un espacio ordenado y acogedor, con apoyo posterior del ayuntamiento en la plantación de especies.