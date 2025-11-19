La Policía danesa publicará detalles sobre la nacionalidad de los delincuentes, pero no sobre su etnia

La Policía danesa está obligada a revelar los detalles de la nacionalidad cuando proporcione información a la prensa o al público, pero se ha resistido a la presión política para indicar también la etnia.

Los detalles de la práctica policial actualizada fueron facilitados a la agencia de noticias Ritzau, que previamente había informado sobre el debate político en torno al tema.

El jefe de comunicación de la Policía Nacional (Rigspolitiet), René Gyldensten, afirmó en un comunicado escrito que la etnia se considera información personal sensible, pero que normalmente no ocurre lo mismo con la nacionalidad.

“Por lo tanto, en principio siempre se puede proporcionar la nacionalidad, pero los detalles de la etnia solo se pueden dar si existen razones policiales específicas para ello, por ejemplo, en relación con la búsqueda de un individuo”, afirmó.

La información personal sensible, que incluye datos como la dirección y la fecha de nacimiento, está sujeta a las leyes de protección de datos.

El ministro de Justicia, Peter Hummelgaard, afirmó que quiere que la Policía comparta “toda la información relevante sobre los autores”. “En general, apoyo que la Policía se comunique de la manera más abierta posible sobre quién está cometiendo delitos en nuestra sociedad”, aseguró a Ritzau en un comentario escrito.

“Por eso me complace que la Policía Nacional haya actualizado la sección correspondiente del manual policial sobre relaciones con los medios de comunicación”, añadió.

El Partido Popular Danés (DF), de extrema derecha, ha argumentado que la etnia no tiene por qué considerarse información personal sensible y, por lo tanto, puede ser declarada por la Policía.

“Si se dan detalles específicos y se mencionan los tatuajes y marcas de nacimiento que tienen las personas, eso es obviamente identificable. Pero una indicación general del color de pelo, la altura, etc., de alguien no es algo que considere sensible”, dijo.