Taiwán reclama su participación sustantiva en Interpol

Fundada en 1923, Interpol actualmente está formada por 196 Estados miembros, convirtiéndola en la segunda organización internacional más grande del mundo tras Naciones Unidas. Interpol es esencial para la cooperación mundial en la aplicación de la ley. Monitorea de cerca la actividad delictiva transnacional, incluidos terrorismo, ciberdelincuencia y crimen organizado, y mantiene intercambios con agencias policiales del mundo mediante su red de Oficinas Centrales Nacionales.

El mandato de Interpol es garantizar y promover la más amplia asistencia recíproca posible entre todas las autoridades de policía criminal. Sin embargo, durante más de cuatro décadas, Taiwán ha sido injustamente excluida de la organización por razones políticas.

Las fuerzas policiales de Taiwán tienen vasta experiencia y pericia en prevención de delitos, seguridad pública y cooperación internacional. Han logrado un éxito significativo contra el tráfico de drogas y el fraude cibernético, valiendo a Taiwán una sólida reputación en la comunidad internacional. Sin embargo, Taiwán no puede acceder a las bases de datos de Interpol, ni participar en sus eventos ni compartir información con otros países en tiempo real. Esto obstaculiza la capacidad de Taiwán para combatir la delincuencia transnacional, incentiva a los delincuentes a expandir sus actividades transfronterizas y socava la seguridad del mundo.

La delincuencia se globaliza y sofistica cada vez más y es imperativo que las fuerzas policiales trabajen conjuntamente para construir una red de seguridad global inclusiva sin fisuras. Se necesita una mayor cooperación internacional para combatir eficazmente la actividad ilegal transfronteriza y salvaguardar la estabilidad mundial. La participación de Taiwán en Interpol permitiría a los países coordinar sus esfuerzos sin obstáculos, afrontar amenazas comunes y mantener la seguridad y el orden públicos.

Las sólidas capacidades de Taiwán para combatir el crimen

Según la base de datos mundial de Numbeo, Taiwán ocupa el cuarto puesto en seguridad entre 147 países del mundo por su baja tasa de criminalidad, fuerte sentido de comunidad, aplicación eficaz de la ley y estrecha cooperación ciudadana. La tasa de criminalidad en Taiwán es de poco más de 1.200 incidentes denunciados por cada 100.000 habitantes, con una tasa de homicidio de 2,3 por cada 100.000, muy por debajo del promedio mundial.

Este historial de seguridad pública reconocido internacionalmente establece un importante referente para los formuladores de políticas de la aplicación de la ley en todo el mundo y convierte a Taiwán en destino atractivo para viajeros internacionales.

Como miembro responsable de la comunidad internacional, Taiwán está dispuesta a desempeñar un papel fundamental contra la delincuencia transnacional, contribuyendo a las investigaciones criminales y trabajando con países socios para proteger la seguridad y los bienes de las personas.

Taiwán ha tenido éxito contra el fraude de telecomunicaciones, el narcotráfico y otros delitos transfronterizos. En el sector pesquero, cuenta con una larga experiencia en identificar embarcaciones involucradas en la trata de personas, trabajo forzado y pesca ilegal, no declarada ni reglamentada. Pero sin acceso al sistema mundial de comunicaciones policiales I-24/7 de Interpol, Taiwán no puede compartir información urgente ni unirse a los esfuerzos coordinados de aplicación de la ley en tiempo real.

Las demoras al denunciar pueden ocasionar pérdida de pruebas, imposibilidad de detener a sospechosos y sufrimiento innecesario de víctimas. La ausencia de Taiwán socava el marco internacional de aplicación de la ley y crea una brecha significativa en la seguridad global. Esto debe reconocerse como un motivo de gran preocupación.

Las redes de estafa transfronterizas han trasladado sus operaciones a Camboya, Tailandia, Birmania y Laos. Víctimas de todo el mundo han sido atraídas con falsas promesas de turismo y empleo, quedando atrapadas en centros de estafa donde se ven obligadas a cometer delitos financieros. Algunas incluso son explotadas sexualmente, vendidas a otros grupos criminales o traficadas para el tráfico de órganos.

Un informe actualizado sobre tendencias delictivas publicado por Interpol el 30 de junio alertaba sobre la globalización de centros de estafa impulsados por la trata de personas y señalaba que cientos de miles de víctimas de 66 países de los cinco continentes habían sido traficadas. La Policía de Taiwán dispone de la experiencia, pericia y capacidad para ayudar a combatir y prevenir tales crímenes.

En un artículo publicado el 5 de septiembre, titulado «La exclusión de Taiwán de Interpol socava los esfuerzos policiales globales», el Dr. John Coyne, del Instituto Australiano de Política Estratégica, argumentó que Taiwán es un socio importante y capaz en el Indo-Pacífico. Señaló que sus puertos, aerolíneas y sistema bancario son objetivos prioritarios para los delincuentes transnacionales. Coyne afirmó que la exclusión de Taiwán provoca retrasos en el intercambio de inteligencia y los esfuerzos de detención, limitando la eficacia de la acción conjunta internacional.

Ante la creciente epidemia de delincuencia transnacional, la comunidad internacional debe fortalecer el intercambio de inteligencia y profundizar las alianzas para mejorar la aplicación de la ley transfronteriza. Instamos a todos los países a respaldar la aspiración de Taiwán de participar en calidad de observador en la Asamblea General de Interpol y la inclusión significativa de Taiwán en sus reuniones, mecanismos y actividades, para que junto con los Estados miembros de Interpol puedan interactuar sin impedimentos. Taiwán mantiene su compromiso de fortalecer las comunicaciones y la cooperación con el mundo y de trabajar con la comunidad internacional contra la delincuencia transnacional.