Un potente terremoto de 6,9 grados en Filipinas deja más de 60 muertos

Las autoridades de Filipinas han elevado este miércoles a al menos 60 la cifra de muertes a consecuencia del seísmo de magnitud 6,9 en la escala Richter que ha sacudido en la víspera la región de Bisayas Centrales, en el centro del país. "Hemos recibido informes que indican que al menos 60 personas habrían fallecido a causa de este terremoto", ha afirmado el responsable de la Oficina de Defensa Civil (OCD) Bernardo Rafaelito Alejandro, en rueda de prensa, según ha recogido la cadena filipina GMA News.

Con todo, las cifras podrían variar, ya que las autoridades continúan recibiendo "más cifras de víctimas mortales". "La situación sigue siendo muy inestable", ha alertado acerca de un terremoto que ha afectado, entre otros núcleos poblacionales, a la ciudad de Bogo.

Por su parte, el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr, ha extendido sus condolencias a las víctimas a través de un comunicado difundido a través de su cuenta de Facebook, en el que ha instado a la población a "mantenerse alerta y a seguir las recomendaciones de su gobierno local". "Juntos, ayudaremos a nuestros conciudadanos y reconstruiremos las comunidades afectadas", ha agregado.

Previamente, el Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres ha anunciado que 147 personas han resultado heridas a consecuencia del seísmo, que también ha provocado el desplome de alrededor de 22 edificios.

Numerosos residentes han tenido que evacuar sus viviendas en la ciudad de Iloílo, en Panay, ante posibles derrumbes, mientras las autoridades aventuran daños estructurales en varios puntos del país. Además, las clases en la ciudad de Cebú se han suspendido este miércoles como medida de precaución.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) ha indicado que se trata de un terremoto de intensidad alta --especialmente en las zonas de San Fernando y Cebú-- que ha sido registrado sobre las 22.00 (hora local) con un hipocentro situado a tan solo cinco kilómetros de la superficie.

El epicentro del seísmo se encuentra en el mar, entre las islas de Cebú y Leyte, por lo que es posible que se genere un tsunami que afecte al archipiélago. En este sentido, se ha solicitado a la población "estar alerta ante olas de tamaño inusual", según informaciones de la cadena de televisión ABS-CBN.