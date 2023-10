Prestigiosos cibernautas musulmanes condenan el salvajismo de Hamas

Musulmanes de todo el mundo condenan en las redes sociales el salvajismo demostrado por los terroristas de Hamas en sus ataques a Israel. La banda terrorista niega ahora esas actuaciones, pero las imágenes les delatan, sobre todo en el ataque al concierto por la paz y a diversos kibutz. Tanto sembrar el odio durante tantos años, ha terminado por dar sus frutos y sus militantes han aprovechado la ocasión para ensañarse con los judíos. Saben que han hecho mucho daño, el que pretendían, pero que han perdido la guerra mediática, por lo que han iniciado su particular campaña de desinformación. Pero ya es tarde.

Los usuarios de las redes sociales árabes están criticando duramente la brutalidad y las acciones inhumanas de los terroristas de Hamás. Expresan su conmoción por las imágenes gráficas que se han difundido en las redes sociales que muestran a los islamistas “desnudando a jóvenes israelíes, desfigurando los cuerpos de soldados de las FDI, asesinando y secuestrando a mujeres, bebés, niños y ancianos. Los usuarios, procedentes de Arabia Saudita, el Golfo y Egipto, condenaron rotundamente a Hamás, afirmando que sus acciones van contra el Islam, la moral y la humanidad”, informa Memri.

El liberal kuwaití Jasem Al-Juraid compartió un clip en su cuenta X (antes Twitter) que muestra a combatientes de Hamás conduciendo un jeep con el cuerpo de una joven israelí, casi completamente desnuda, y gritando "Allah Akbar". Escribió: «Asesinaron a una mujer israelí, la desnudaron, aplastaron su cadáver y la llevaron de un lado a otro [en su jeep] como muestra de victoria… ¡¿Pero una victoria de qué?! ¿Son estos los principios del Islam? ¡¿Para eso sirve el llamado 'Allah Akbar'?! ¿Son estos cobardes sólo capaces [de dominar] a mujeres e inocentes indefensos?! ¿Dónde están las posturas de aquellos que comercian con la religión [islámica] y de los líderes árabes?! ¿Cuál es el crimen de esta mujer, además de amar a su país?

El investigador saudita Kassab Al-Otaibi, un ex opositor que se reconcilió con el régimen y ahora vive en Arabia Saudita, compartió el mismo video en su cuenta X y se pronunció contra el abuso de la joven israelí, argumentando que el ataque de Hamas tiene como objetivo frustrar los recientes esfuerzos sauditas para resolver la cuestión palestina e insinuar que esto se hizo por orden de Irán. Escribió: «Arabia Saudita hace grandes esfuerzos para [lograr] el establecimiento de un Estado palestino... Tan pronto como la esperanza de los palestinos de establecer su propio país estuvo cerca de [fructificar], Hamas recibió órdenes e instrucciones de ciertos países para realizar su conocido acto [es decir, atacar a Israel] llevado a cabo por sinvergüenzas que [también] violaron a las mujeres [israelíes] y abusaron de ellas, en una exhibición vista por todo el mundo. No tengo ninguna duda de que su espectáculo no tenía como objetivo liberar a Palestina, y que el objetivo principal era deshacer los increíbles esfuerzos de Arabia Saudita, para que fracasen y así [Arabia Saudita] no pase a la historia por lograr lo que todos los demás habrían logrado. considera un milagro. [Hamás también hizo esto] para dejar atrás la cuestión [palestina][2] colgado y sin resolver para manifestar los objetivos de los países de la región... Este clip ha distorsionado la [imagen de la causa palestina]. ¡Los gritos de 'Allah Akbar' sobre el cuerpo de una mujer, después de que ella fue desnudada y violada por sinvergüenzas criminales, es un acto vergonzoso que no tiene nada que ver con la liberación [de Palestina], la virilidad o la yihad! La pregunta es ¿qué pasará ahora? Israel matará a miles de palestinos inocentes y destruirá la infraestructura [en la Franja de Gaza], y luego Hamás, sus sinvergüenzas y mercenarios, gritarán: 'Oh árabes, ¿dónde están? Arabia Saudita nos está traicionando, ustedes están normalizando [las relaciones con Israel], ¡queremos apoyo, queremos dinero! Queremos y queremos."

El usuario saudi X, Abed Al-Karim Al-Awwad, también compartió el vídeo y escribió: "¿Qué han ganado los rebaños de facciones palestinas armadas con este acto aparte de la solidaridad de la comunidad internacional con Israel, dándole luz verde para demoler la Franja de Gaza durante las cabezas de sus residentes? Cuando comience la predecible respuesta israelí, estas ratas se esconderán en sus agujeros, y solo veremos mujeres y niños inocentes lidiando con la muerte y la destrucción. Este ataque [de Hamás] no será recibido con silencio. Abusar del cadáver de una mujer no es [parte] de la moralidad de los musulmanes, incluso cuando se trata de tu enemigo...".

El usuario de Saudi X, Mansour Al-Malik, escribió sobre el clip en un tono similar: «Desnudar a una mujer soldado israelí hasta dejarla en ropa interior de esta manera es antiislámico e inhumano. Este video [con sus] gritos de 'Allah Akbar' se difundirá por todas partes "Este es el mayor regalo que podemos hacer a los enemigos del Islam y a los musulmanes". [5]

El investigador y autor saudí Turki Al-Raj'an también respondió al vídeo en el que se desfiguraba el cadáver de la joven, escribiendo: "¡Es ésta la humanidad de la religión! Esta no es en absoluto la humanidad de la religión. ¡Cuán grande es la diferencia entre usted y el decreto del Profeta Muhammad sobre la guerra [que dice:] 'No corten árboles, no maten a mujeres, ni a niños, ni a bebés, ni a los jeques ancianos, ni a los enfermos, no contaminen los cuerpos, no maten excesivamente, no destruyáis un lugar de culto, no derribéis un edificio poblado, e incluso los camellos y el ganado serán sacrificados sólo para ser comidos".

Abd Al-Hak Al-Snaibi, un investigador marroquí y experto en seguridad y estrategia, escribió en su cuenta X: «No entiendo qué mensaje Hamas está tratando de transmitir al arrestar a una anciana, mantenerla [cautiva] y acosar ¿¿ella?? Tampoco entiendo cómo desfiguran el cuerpo de un soldado muerto. ¿Es esto parte del Islam?? No entiendo cómo es posible que un musulmán juegue con el cuerpo de una joven desnuda, abusando de ella. ¿Ante los ojos del mundo? No creo que esto sea parte de la moralidad del Islam o de la ética de la guerra...". En otra publicación de ese día, escribió: "La causa palestina es una causa justa... La pregunta es si lo que sucedió en realidad sirve a la causa palestina. ¿La profanación de cadáveres y el secuestro de ancianas sirven a la causa? ¿Fue la decisión de intensificar una decisión puramente palestina, o se hizo por orden [de actores externos] con el objetivo de avergonzar a los países que eligieron el camino de la normalización [con Israel]... [Digo] sí al establecimiento de un Estado palestino en el 67 tiene fronteras con Jerusalén Este como su capital, pero creo que los medios [empleados por los palestinos] están equivocados".

En respuesta a la amenaza lanzada por el portavoz militar de Hamás, Abu Ubaida, de que Hamás mataría a un rehén civil cada vez que Israel atacara a civiles de Gaza sin previo aviso, la periodista saudita Sukina Al-Meshekhis escribió: “El asesinato de rehenes israelíes es un crimen que no tiene conexión con la religión, la humanidad o la moralidad. Así como nos oponemos al bombardeo de ciudadanos palestinos por parte de Israel, debemos oponernos al asesinato de rehenes”.

La autora egipcia Dalia Ziada, directora del MEEM, un instituto de investigación de Oriente Medio y el Mediterráneo Oriental, escribió: “¡¿Qué clase de heroísmo es atacar a niños y ancianos y matarlos durante un día festivo?! Por no hablar de desnudar y violar mujeres. ¿Tiene esto alguna conexión con el Islam? ¿Tiene esto alguna conexión con el heroísmo y la virilidad? Los [miembros] de Hamas han perpetrado un acto de terror repugnante y no han liberado nada. Al contrario, han escrito su propio final con sus propias manos”.

El artista y cineasta egipcio Sherif Gaber escribió: “Hoy la organización Hamás lanzó cientos de cohetes contra Israel sin previo aviso y mató a decenas de personas. Rompió algunas de las barreras en la frontera, y cientos de palestinos entraron e inundaron las carreteras de Israel de una manera anarquista. Todas las imágenes [que documentan los hechos] se pueden describir en una palabra: salvajes. Un grupo de salvajes liderados por niños… que están dispuestos a morir en cualquier momento en nombre de la liberación de Palestina y no tienen nada que perder… La manada de jóvenes árabes que los siguen en línea no sabe nada en absoluto sobre la causa [palestina] y sus raíces. “El panorama que vemos hoy es el de matones criminales. Mire los videos de cerca. La mayoría de ellos muestran a mujeres secuestradas siendo arrojadas a coches llenos de matones armados de Hamás. No hace falta decir que son 'prisioneros [de guerra]', por lo que [según estos militantes de Hamas] pueden ser compartidos entre ellos. Otros vídeos muestran los cuerpos de jóvenes israelíes desnudas en vehículos todoterreno, a horcajadas sobre matones que gritan "Allah akbar". Estos son niños sin otro objetivo que la sangre. Sólo la sangre los hace felices. Cual es el resultado? Israel, naturalmente, responderá disparando misiles por toda Palestina y matando a cientos de personas inocentes sentadas pacíficamente en sus hogares, y entraremos en un ciclo de matanzas que continuará durante meses y tal vez años y se cobrará víctimas de ambos lados, todos aquellos que quería vivir sin guerra…”.

El autor y liberal egipcio Amr Bakly escribió en su cuenta X: “Como parte de sus acciones [durante este ataque] Hamás asesinó a 250 personas que asistieron a un festival de música, incluidos extranjeros, y tomó rehenes entre los supervivientes. Si esto no es terrorismo, ¿qué es? Cuando continúas viendo esto como "resistencia", ¿qué eres sino un partidario del terrorismo? ¡No sólo apoyas el terrorismo sino que también eres vil!