Prigozhin presume de ganar terreno en Bajmut y atenúa sus críticas contra el alto mando militar ruso

El fundador y líder de Wagner, Yevgueni Prigozhin, ha anunciado este domingo que sus mercenarios siguen recortando terreno a las fuerzas ucranianas en Bajmut y que protegen los flancos previamente abandonados por las unidades del Ejército ruso. En un mensaje de audio difundido en Telegram, el oligarca asegura haber avanzado 550 metros en distintas zonas de la ciudad, reducida a cenizas después de 11 meses de intensos combates. No hay verificaciones independientes que confirmen esta versión.

Prigozhin sostiene que quedan por conquistar “1,78 kilómetros cuadrados” del enclave, y matiza que los soldados del Ejército ruso que “no huyeron”, como denunció el viernes, se habían sumado a la operación. Ahora, mercenarios y soldados combaten conjuntamente para defender las posiciones ocupadas y contener el avance del Ejército ucraniano, que registró esta semana su primer gran avance en Bajmut en seis meses, en la antesala de la esperada contraofensiva para la que el presidente Volodímir Zelenski pidió tiempo.

“Wagner continúa moviéndose dentro de Bajmut. Una vez que esté capturado, es tarea de las tropas aerotransportadas o de otras unidades mantenerlo”, advirtió Prigozhin, que añadió en su cuenta de Telegram que “los combatientes [del Ejército ruso] que no huyeron de sus posiciones perdidas se unieron a nosotros. Algunos de ellos ocuparon con bastante éxito sus posiciones e, integrados en el sistema general, reflejaron la ofensiva enemiga”.

El polémico líder de la compañía militar privada difundió de nuevo a través de sus canales afines en esta red social que sus mercenarios siguen teniendo que hacer frente a la escasez de municiones, por la que había amenazado con retirar a sus fuerzas de la ciudad la semana pasada. Sin embargo, presumió de que este factor no influía en el número de los reclutas que se alistan al Grupo Wagner, teniendo en cuenta, dijo, que es “una organización que cuida de cada soldado” y “hace todo lo necesario para que el combatiente sobreviva”.

Prigozhin, que grabó a principios de semana un vídeo en el que soltaba una cascada de insultos contra el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Valeri Guerásimov, ha atenuado sus críticas contra el alto mando militar ruso. Pero volvió a dejar claro que existe una brecha entre Defensa y Wagner por el cariz que está tomando la denominada “operación militar especial” en Ucrania. La relación entre el jefe de Wagner, conocido como el chef de Putin, y las cabezas visibles del estamento militar, estrechos aliados del presidente y miembros claves en el Kremlin, es pésima.

Después de las críticas, Prigozhin se ha mostrado abierto a resolver sus diferencias “en privado”. Un empleado de Wagner intentó entregar una carta firmada por el propio oligarca al titular de Defensa, pero fue rechazada “por orden personal de Shoigú”, sostiene Prigozhin. En la misiva, el fundador de la compañía militar privada explicaba los problemas que habían tenido con las unidades del Ejército en Bajmut y “adjuntaba los llamamientos masivos de personas movilizadas que deseaban unirse a Wagner” que no habrían podido hacerlo hasta la fecha por “la falta de gestión” en el Ministerio. No ha habido contestación oficial por parte de Defensa.

Prigozhin no se quedó ahí. El oligarca expresó, además, sus dudas sobre el derribo de cuatro aviones de combate rusos en las últimas horas, cuyas causas no han sido aclaradas. “Si trazamos un círculo sobre sus lugares de impacto, resulta que este círculo tiene un diámetro –y todos se encuentran exactamente en un círculo– de 40 kilómetros. Así que el radio del círculo es de 20 kilómetros. Ahora vaya a Internet y busque qué tipo de arma de defensa aérea podría estar en el centro de ese círculo, y luego elabore sus propias teorías”, dijo Prigozhin. “Yo no estoy al tanto, estoy tratando con Bajmut”.