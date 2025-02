¿Por qué Elon Musk quiere comprar ChatGPT? La inesperada conexión del dueño de X con la empresa

Elon Musk volvió a revolucionar el mundo tecnológico tras hacer una oferta junto a un grupo de socios para comprar la empresa que controla OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, por 97.400 millones de dólares. La noticia fue adelantada por The Wall Street Journal el pasado lunes, y la respuesta de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, a la opa hostil no se hizo esperar. Altman escribió en su cuenta de X: "No, gracias, pero compraremos Twitter por 9.740 millones de dólares si quieres".

La oferta constituye un nuevo capítulo en la batalla que mantienen abierta desde hace años ambos magnates tecnológicos, y no parece que vaya a tener un final inminente. "Es el momento de que OpenAI vuelva a la fuerza positiva que fue, una vez, de código abierto y centrada en la seguridad. Nos aseguraremos de que eso ocurra", advirtió Musk a través de un comunicado facilitado por su abogado.

Los fundadores de OpenAI

Para entender la compleja relación entre Musk y Altman hay que remontarse a 2015, fecha en la que cofundaron junto a otro grupo de personas OpenAI con el objetivo de que el mundo pudiera beneficiarse de la tecnología que iban a desarrollar. De esta forma, optaron porque que la empresa matriz fuera creada bajo la figura de una organización sin ánimo de lucro, que en la actualidad sigue siendo propietaria de OpenAI.

Es esta organización la que Musk y el resto de inversores estarían tratando de adquirir, y la oferta se habría visto motivada por las pretensiones de Altman de convertir a OpenAI en una empresa comercial, con el fin de que pueda obtener más capital para desarrollar sus servicios. Un objetivo que ya le costó su puesto en 2023, aunque finalmente volvió. En este contexto, el hombre más rico del mundo aprovechó para presentar una demanda contra OpenAI, buscando que despidieran nuevamente al director ejecutivo.

Musk de desvinculó de OpenAI en 2019

La implicación de Elon Musk en el desarrollo de OpenAI llegó a su fin en 2019, fecha en la que abandonó la compañía tras enfrentarse al resto de socios por hacerse con el control de la misma y fundó su propia empesa de IA. Desde entonces, el dueño de X ha presentado varias demandas contra Altman, para evitar que este cambiara el estatus de la compañía creadora de ChatGPT. Una serie de afrentas sobre las que recientemente se pronunció el afectado, y que atribuyó al hecho de que el dueño de SpaceX se hubiera quedado relegado en materia de Inteligencia Artificial. De hecho, una entrevista con Bloomberg, Sam Altman aseguró que "probablemente toda su vida sea desde una posición de inseguridad".

Hace apenas unas semanas, Musk y Altman volvieron a enzarzarse, en esta ocasión a raíz de un anuncio de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos confirmó la inversión de 500.000 millones de dólares en el sector privado para construir una infraestructura de inteligencia artificial en el país. En el proyecto, bautizado como "Stargate", participa también OpenAI y otras empresas como SoftBank y Oracle, y se materializaría en una primera fase con la creación de un centro de datos en Texas. En este contexto, Elon Musk volvió a recurrir a X, para asegurar que los participantes en el proyecto, entre ellos OpenAI, "actualmente no tienen el dinero" para llevarlo a cabo.