Elon Musk lanza una oferta de 97.400 millones de dólares para hacerse con OpenAI, empresa creadora de ChatGPT

Elon Musk, uno de los cofundadores de OpenAI en 2015 y principal fuente de financiación de la organización en sus inicios, quiere hacerse con el control total de la empresa creadora de ChatGPT para devolverla a sus orígenes sin ánimo de lucro. Un consorcio de inversores liderado por el multimillonario Elon Musk ha lanzado una oferta no solicitada 97.400 millones de dólares (94.400 millones de euros) para comprar la organización sin ánimo de lucro que controla la startup de inteligencia artificial OpenAI, según informó el lunes el Wall Street Journal. De esta manera, el dueño de la red social X y de la empresa de coches eléctricos Tesla intensifica la disputa con Sam Altman, CEO de OpenAI, sobre la dirección de la empresa detrás de ChatGPT, tras la demanda que presentó en marzo de 2024 por no respetar sus fines sin ánimo de lucro.

El abogado de Musk, Marc Toberoff, presentó la oferta a la junta directiva de OpenAI el lunes enfatizando la necesidad de que la organización retome su enfoque original, informa Reuters. "Es hora de que OpenAI vuelva a ser la fuerza de código abierto y centrada en la seguridad que alguna vez fue", dijo Musk según el Wall Street Journal en una declaración proporcionada por Toberoff. "Nos aseguraremos de que eso suceda", apuntó. Altman respondió a Musk en la red social X (antes Twitter), controlada por el magnate, con una contraoferta: "No, gracias, pero compraremos Twitter por 9.740 millones de dólares si quieres". Con esta cantidad, el CEO de OpenAI no solo rechaza la oferta de Musk, sino que también ridiculiza la cantidad que pagó el hombre más rico del mundo por la red social: 44.000 millones de dólares. Musk respondió llamando a Altman "estafador". La decisión final queda, no obstante, en manos de la junta directiva de OpenAI.

La oferta está respaldada por la empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, que podría fusionarse con OpenAI después de un acuerdo si la compra se hiciese efectiva. Musk cofundó OpenAI con Altman en 2015, pero se fue antes de que la empresa despegara. Dejó la junta directiva en 2018 por incompatibilidades con su posición directiva en Tesla, que también desarrolla inteligencia artificial, y ha sido crítico con OpenAI desde entonces, especialmente con su transición hacia un modelo con fines de lucro, con la creación de una subsidiaria comercial que le ha permitido recaudar inversiones de Microsoft y otros socios. Más tarde fundó la startup de inteligencia artificial xAI en 2023.

Junto a Musk respaldan la oferta Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital y 8VC, una firma de capital de riesgo dirigida por Joe Lonsdale, cofundador de Palantir. Asimismo, Ari Emanuel, CEO de la empresa de entretenimiento Endeavor, también apoya la oferta a través de su fondo de inversión.

Esta oferta podría complicar los planes de Altman, que incluyen convertir OpenAI en una empresa con fines de lucro y realizar inversiones significativas en infraestructura de inteligencia artificial a través del proyecto gubernamental Stargate, respaldado por varios gigantes tecnológicos (SoftBank, OpenAi, Oracle y MGX) y que se compromete a invertir hasta 500.000 millones de dólares en Estados Unidos en los próximos cuatro años.

Musk y Altman ya están involucrados en una disputa legal sobre el futuro de OpenAI. El año pasado, Musk presentó una demanda contra OpenAI y Altman, diciendo que los fundadores de OpenAI originalmente se acercaron a él para financiar una organización sin fines de lucro enfocada en el desarrollo de inteligencia artificial para beneficiar a la humanidad y este objetivo ha cambiado. “OpenAI se ha convertido en una subsidiaria de facto de código cerrado de la compañía tecnológica más grande, Microsoft”, recogía la demanda.

Musk, junto con los inversores que han lanzado la oferta, argumenta que OpenAI debe regresar a su misión original. OpenAI, que sigue siendo una organización sin fines de lucro, ha calificado estas afirmaciones de infundadas y actualmente está trabajando para completar la transición a una empresa con fines de lucro para finales de 2026, un proceso necesario, según la compañía, para asegurar el capital necesario con el objetivo de desarrollar mejores modelos de inteligencia artificial.